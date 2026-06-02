Rockowe brzmienia i nastrojowe ballady zabrzmią na Dniach Skarżyska 2026. Gwiazdy wieczoru: Organek i Ania Karwan

Dni Skarżyska 2026. Dwa muzyczne światy na jednej scenie

Dni Skarżyska-Kamiennej odbędą się już 27 czerwca na Placu Staffa, a nie tak jak w ubiegłym roku na stadionie byłego "Ruchu". Tegoroczny dobór artystów ma szansę połączyć pokolenia i trafić w zróżnicowane gusta muzyczne mieszkańców. Organizatorzy postawili na kontrast, który w finale stworzy spójną i energetyczną całość.

Ania Karwan. Subtelność i wokalna potęga

Pierwszą z gwiazd, która wystąpi na tegorocznych Dniach Skarżyska jest Ania Karwan – artystka, która od lat zachwyca polską publiczność swoim wyjątkowym, charakterystycznym głosem i niezwykłą wrażliwością. Jej twórczość to idealna propozycja dla miłośników nastrojowych, głębokich i niezwykle emocjonalnych ballad. Utwory wokalistki regularnie goszczą w stacjach radiowych, a jej występy na żywo słyną z intymnej, poruszającej atmosfery. W Skarżysku-Kamiennej z pewnością nie zabraknie jej największych hitów.

Organek. Rockowa energia bez kompromisów

Zupełnie inny, zdecydowanie mocniejszy klimat wniesie na scenę zespół Organek. To formacja, której nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Od lat stanowią jeden z najważniejszych filarów rodzimej sceny rockowej. Słyną z niezwykle energetycznych, wręcz drapieżnych koncertów, podczas których nawiązują genialny kontakt z publicznością. Ich kultowe już utwory, łączące surowe rockowe brzmienie z mądrym tekstem, gwarantują, że Plac Staffa zapłonie prawdziwą, rockową energią.

Dni Skarżyska 2026. Tradycja, integracja i wspólna zabawa

Dni Miasta Skarżyska-Kamiennej to wydarzenie o wieloletniej tradycji, które na stałe wpisało się w kalendarz lokalnych imprez. To nie tylko koncerty, ale przede wszystkim wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i integracja lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku impreza przyciągnęła na stadion byłego "Ruchu" prawdziwe tłumy. Gwiazdą Dni Skarżyska-Kamiennej był kultowy zespół Varius Manx, znany z takich hitów jak: "Pocałuj Noc", "Orła Cień", "Maj", czy "Piosenka Księżycowa".

