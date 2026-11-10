Groził wiatrówką nastolatkowi i jego matce w sklepie w Starachowicach. Tymczasowy areszt dla 40-latka

Incydent w sklepie w Starachowicach. 40-latek wyciągnął przedmiot przypominający broń

W minioną niedzielę po południu około godziny 14:00 w jednym ze sklepów na terenie Starachowic mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń palną. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymali 40-latka i zabezpieczyli przedmiot. Do incydentu doszło przy ulicy Kościelnej w Starachowicach.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, mężczyzna miał wyciągnąć wiatrówkę, przeładować ją i grozić znajdującym się w sklepie nastoletniemu chłopcu i jego matce. Przerażona kobieta na miejsce wezwała policję. Następnie 40-latek próbował oddalić się piechotą z miejsca zdarzenia.

Po wstępnej analizie okazało się, że jest to pneumatyczna wiatrówka bez wymaganego pozwolenia. Przedmiot został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań”. W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informowała nas w poniedziałek (09.11) Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Dwa miesiące tymczasowego aresztu po groźbach pod adresem matki i jej syna

Decyzją sądu zastosowano dwumiesięczny tymczasowy areszt wobec osoby, która kierowała groźby karalne pod adresem kobiety oraz jej syna. Środek zapobiegawczy został wprowadzony po uprzednim przychyleniu się prokuratury do złożonego w tej sprawie wniosku złożonego przez policję. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Sąd wydał postanowienie o areszcie na dwa miesiące. Potwierdzam również, że 40-letni mężczyzna groził kobiecie oraz osobie najbliższej, czyli jej synowi - powiedziała nam we wtorkowe (10.11) popołudnie Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Odpowiedzialność karna (Kodeks karny)

Jeśli zachowanie wzbudziło u innych realną obawę o życie lub zdrowie, najczęściej stosuje się następujące przepisy: