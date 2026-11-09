Tymczasowy areszt dla 68-latka. Pijany spowodował śmiertelny wypadek w Sarnówku i uciekł, 19-latka próbowała go kryć

Śmiertelne potrącenie w Sarnówku Dużym

W miniony czwartek (05.11) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu cyklisty w miejscowości Sarnówek Duży. Ze wstępnych ustaleń wynikło, że w 63-letniego rowerzystę uderzył Volkswagen, którym podróżowały dwie osoby: 19-letnia kobieta oraz 68-letni mężczyzna. Na miejsce niezwłocznie skierowano ratowników, jednak obrażenia potrąconego mężczyzny okazały się śmiertelne – życia 63-latka nie udało się uratować.

Początkowo 19-latka twierdziła, że to ona kierowała niemieckim autem w chwili zdarzenia. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że nie posiada ona uprawnień do kierowania. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że tego dnia spożywała ona alkohol, jednak stężenie nie przekroczyło dopuszczalnego progu, od którego rozpoczyna się stan po użyciu alkoholu. Z kolei 68-latek, który oddalił się z miejsca zdarzenia miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci, którzy pracowali na miejscu wypadku mieli wątpliwości co informacji przekazywanych przez kobietę. W związku z tym obydwie osoby podróżujące Volkswagenem zostały zatrzymane - relacjonuje Ewelina Wrzesień z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Areszt dla kierowcy Volkswagena

W toku dalszych czynności i szczegółowej analizy zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze ustalili, że to 68-latek faktycznie kierował niemieckim pojazdem.

W minioną sobotę Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec 68-latka środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz grozić mu może kara nawet do kilkunastu lat pozbawienia wolności bowiem odpowie on za spowodowanie wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia - dodaje policjantka.

W związku z tą tragedią funkcjonariusze po raz kolejny apelują o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policja zwraca się z apelem także do pasażerów – nie wsiadajmy do pojazdu z osobą pod wpływem alkoholu i reagujmy, gdy ktoś próbuje prowadzić w takim stanie.