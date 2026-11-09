Mężczyzna z bronią w ręku wszedł do sklepu w Starachowicach?

Incydent w sklepie w Starachowicach. 40-latek wyciągnął przedmiot przypominający broń

W minioną niedzielę po południu w jednym ze sklepów na terenie Starachowic wyciągnął przedmiot przypominający broń palną. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymali 40-latka i zabezpieczyli przedmiot. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć do incydentu doszło przy ulicy Kościelnej.

Po wstępnej analizie okazało się, że jest to pneumatyczna wiatrówka bez wymaganego pozwolenia. Przedmiot został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań”. W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Policjanci zbierają obecnie materiał dowodowy. 40-latek jutro (10.11) ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.