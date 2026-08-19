Groźny pożar dawnej piekarni przy Składowej w Starachowicach. Na miejscu 14 zastępów straży i grupa chemiczna

Pożar w budynku dawnej piekarni wybuchł o godzinie 4:48. Ogień z pomieszczeń na parterze rozprzestrzenił się na poddasze. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu składowane są kanistry z nieznanymi substancjami, z których część została narażona na działanie pożaru. Na miejscu działają zastępy z powiatu starachowickiego, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc wraz z pojazdem specjalnym z zapasem aparatów ochrony układu oddechowego. Równolegle do prowadzonej akcji gaśniczej trwa identyfikacja nieznanych substancji. Działania są w toku, a sytuacja została opanowana - informuje Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach.