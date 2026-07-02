Groźny wypadek w Stykowie. Auto dachowało, kierowca został zakleszczony

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-02 8:32

Do groźnego wypadku doszło w czwartek rano w Stykowie w powiecie starachowickim. Około godziny 8.00, w rejonie sklepu Stokrotka, samochód osobowy dachował. Kierowca został zakleszczony w pojeździe. Strażacy uwolnili mężczyznę, po czym został on przetransportowana do szpitala.

Strażak idzie chodnikiem obok czarnego auta leżącego na dachu. O wypadku w Stykowie przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KPP Starachowice / Materiały prasowe

Dachowanie w Stykowie. Strażacy uwolnili zakleszczoną kobietę

Do groźnego wypadku doszło w środę, 2 lipca, po godzinie 8.00 w Stykowie w gminie Brody. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem osobowym z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, który następnie dachował. Mężczyzna została zakleszczony.

Na miejsce skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy uwolnili poszkodowanego z rozbitego pojazdu, po czym został on przetransportowana do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. 

Informację potwierdza policja.

59-letni kierowca z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie wypadł z jezdni, a pojazd przewrócił się na bok. Mężczyzna doznał urazu głowy oraz licznych potłuczeń. Był przytomny i trzeźwy, a z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala - informuje   sierż. szt. Paweł Szczygieł z KPP Starachowice.

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