Dachowanie w Stykowie. Strażacy uwolnili zakleszczoną kobietę

Do groźnego wypadku doszło w środę, 2 lipca, po godzinie 8.00 w Stykowie w gminie Brody. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem osobowym z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, który następnie dachował. Mężczyzna została zakleszczony.

Na miejsce skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy uwolnili poszkodowanego z rozbitego pojazdu, po czym został on przetransportowana do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Informację potwierdza policja.

59-letni kierowca z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie wypadł z jezdni, a pojazd przewrócił się na bok. Mężczyzna doznał urazu głowy oraz licznych potłuczeń. Był przytomny i trzeźwy, a z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala - informuje sierż. szt. Paweł Szczygieł z KPP Starachowice.