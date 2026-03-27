Początki wykute w przemyśle

Historia „Zielono-Czarnych” rozpoczęła się 26 marca 1926 roku z połączenia dwóch lokalnych drużyn: Feniksa i Orkana. Choć początkowo klub funkcjonował pod innymi nazwami (m.in. OMTUR czy SKS), to od blisko stu lat jego barwy stanowią symbol sportowej dumy regionu. Już przed wojną zespół odnosił sukcesy, wygrywając rozgrywki podokręgu kieleckiego i walcząc o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, co przerwał wybuch II wojny światowej.

Złota era i wielkie marki w Starachowicach

Najpiękniejsze karty historii Star zapisał w latach 70. XX wieku. W sezonie 1978/1979 klub zdobył wicemistrzostwo II ligi (dzisiejsza I liga), ustępując pola jedynie potężnemu Górnikowi Zabrze. Starachowiczanie przez 11 lat rywalizowali na zapleczu ekstraklasy z tak uznanymi markami jak Cracovia, ŁKS Łódź czy Zawisza Bydgoszcz.

Nie można zapomnieć o historycznym sukcesie w Pucharze Polski – w sezonie 1965/1966 Star dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie po zaciętej walce uległ Pogoni Szczecin. To właśnie w Starachowicach swoje talenty szlifowali późniejsi reprezentanci Polski, m.in. Michał Gębura, Henryk Bolesta czy Witold Kasperski. Żywą legendą klubu pozostaje również Tadeusz Nowak, bramkostrzelny napastnik i „najwierniejszy kibic”, którego serce zawsze było zielono-czarne.

Upadek i „pogrzeb” klubu

Historia Staru to nie tylko pasmo zwycięstw. Początek XXI wieku przyniósł ogromne problemy finansowe, które w 2005 roku doprowadziły do upadku i ogłoszenia upadłości. Symbolem tamtych dramatycznych chwil był protest kibiców, którzy przeszli ulicami miasta, niosąc trumnę w klubowych barwach – był to dramatyczny sprzeciw wobec likwidacji ich ukochanej drużyny.

Wielki powrót. Od klasy A do czołówki III ligi

Dzięki determinacji działaczy i kibiców klub reaktywowano w 2007 roku. Rozpoczęła się mozolna odbudowa od najniższych szczebli. Przełomem okazał się sezon 2022/2023, w którym Star wywalczył mistrzostwo IV ligi, nie ponosząc ani jednej porażki! Dziś, w roku swojego stulecia, Star Starachowice jest stabilnym klubem występującym na poziomie III ligi. W 2025 roku zespół po dwóch latach przerwy triumfalnie powrócił na zmodernizowany Stadion Miejski przy ul. Szkolnej 14, wygrywając w meczu otwarcia z rezerwami Cracovii 1:0

100 lat to dopiero początek

Obecnie klub, pod wodzą prezesa Rafała Rzeszutka, aktywnie szuka partnerów i sponsorów, aby w jubileuszowym roku napisać kolejny rozdział historii. Choć wokół finansów i polityki kadrowej (opieranie składu na „najemnikach” zamiast wychowankach) toczą się w mieście gorące dyskusje, nikt nie ma wątpliwości – Star to marka nierozerwalnie związana z tożsamością Starachowic, podobnie jak legendarna ciężarówka o tej samej nazwie.Z okazji setnych urodzin pozostaje życzyć tylko jednego: powrotu do lat świetności i kolejnych pokoleń kibiców skandujących na trybunach: „Star, Star, Starachowice!” 💚🖤.

Dziś świętujemy wyjątkowy dzień w historii naszego klubu – dokładnie 100 lat temu powstał Star Starachowice! To opowieść o pasji, walce, upadkach i powrotach. O ludziach, którzy przez pokolenia budowali Zielono-Czarną tożsamość. To klub ludzi. To nie tylko wyniki – to setki zawodników, trenerów, działaczy i tysiące kibiców, którzy przez 100 lat tworzyli tę historię. Dziękujemy wszystkim, którzy byli, są i będą częścią Staru. 100 lat minęło… i to dopiero początek! - czytamy dziś w jubileuszowym wpisie działaczy STARU

Osiągnięcia i sukcesy Klubu Star Starachowice

Największym sukcesem Staru było 2. miejsce w rozgrywkach zaplecza ekstraklasy w sezonie 1978/1979. Nie udało awansować się wtedy na najwyższy szczebel rozgrywkowy, aczkolwiek przeciwnik był na tamte czasy bardzo mocny. Pierwsze miejsce i promocję zdobył Górnik Zabrze. Wynik Starachowiczan jednak wyśmienity!

Za sukces należy uznać również ćwierćfinał Pucharu Polski w latach 1965/1966. "Zielono - czarni" spędzili 13 sezonów w 2. lidze. Obecnie występują w rozgrywkach 3. ligi grupy 4.

Na okrągły jubileusz (90. lecie), do Starachowic przyjechał Widzew Łódź. Mecz pomiędzy obiema drużynami zakończył się wygraną Łodzian 6:0. Ostatnie lata to rozgrywki A-klasy, później awans do tzw. "okręgówki" IV ligi, teraz zaś przyszedł czas na III ligę.

