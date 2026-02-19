Od średniowiecznej osady do nowoczesnego miasta

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1355 roku, kiedy to figurowała pod nazwą Łopuszna. Przez wieki osada przechodziła w ręce znanych rodów, takich jak Łopuszańscy, Derszniakowie czy Dobieccy. Decyzja o nadaniu praw miejskich zapadła po konsultacjach społecznych w 2022 roku, w których blisko 80% głosujących mieszkańców opowiedziało się za tym historycznym krokiem. Nazwa miasta, według tradycji, wywodzi się od łopianu, rośliny niegdyś bardzo licznie porastającej te tereny.

Nenufary na Pojezierzu Świętokrzyskim

Największą osobliwością przyrodniczą okolic Łopuszna jest tzw. Pojezierze Świętokrzyskie. To właśnie tam, pośród bagnistych terenów, kryją się przejrzyste jeziorka eoliczne: Elżbiety, Żurawski Ług oraz Żabiniec. Jeśli odwiedzicie te miejsca w słoneczny dzień przed godziną 15.00, będziecie mogli podziwiać otwarte białe grzybienie, znane szerzej jako nenufary lub lilie wodne. Ze względu na trudny, bagnisty teren, odkrywanie tych skarbów natury zaleca się planować z dużą ostrożnością.

Zabytki, które warto zobaczyć

W panoramie Łopuszna dominuje kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w stylu eklektycznym w latach 1926–1932. Innym kluczowym punktem na mapie miasta jest:

Zespół pałacowy Dobieckich : Wzniesiony pod koniec XIX wieku według projektu wybitnego architekta Władysława Marconiego, twórcy m.in. hotelu Bristol w Warszawie

Barokowa brama wjazdowa : Pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku, ozdobiona fragmentami figur półleżących rycerzy

: Pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku, ozdobiona fragmentami figur półleżących rycerzy Wzgórze „Kościółek”: Miejsce z trzema charakterystycznymi krzyżami, będące symbolem martyrologii i pamięci narodowej, a dawniej prawdopodobnie lokalizacja pierwszej łopuszańskiej świątyni.

Obecnie trwają intensywne prace nad rewitalizacją przypałacowego parku oraz zabytkowej bramy, których zakończenie planowane jest na kwiecień 2026 roku. Projekt ten ma na celu nie tylko ochronę drzewostanu, ale także budowę amfiteatru przy odnowionej fontannie, co ma ożywić potencjał turystyczny miejscowości.

Łopuszno jest jak rzadki okaz w zielniku – choć przez lata skromnie ukryte jako wiejska osada, po rozkwicie w 2023 roku ukazuje swoje szlachetne, miejskie oblicze, nie tracąc przy tym naturalnego uroku nenufarów.

