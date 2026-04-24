"Idioci wlali paliwo do wpustu drogowego". Prezes starachowickich wodociągów ujawnia przyczynę zanieczyszczenia Kamiennej

Ktoś wlał paliwo do wpustu drogowego i zanieczyścił rzekę Kamienną

Niepokojące informacje przekazali nam w czwartkowe przedpołudnie (23.04) starachowiccy strażacy. Na rzece Kamiennej została ujawniona substancja na bazie węglowodorów. Zanieczyszczony miał zostać kanał burzowy. Do akcji została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego ze Skarżyska-Kamiennej.

Sprawców zanieczyszczenia w kanale zasilającym rzekę Młynówkę i rzekę Kamienną wskazał na sesji Rady Miasta Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Jerzy Miśkiewicz.

Inaczej tego nazwać nie mogę - idioci zatankowali złe paliwo na stacji przy ulicy Leśnej, a następnie spuścili je do kanału burzowego. Od trzech dni uczestniczymy aktywnie w usuwaniu skutków tego wycieku. Do naszych zadań należy również znalezienie przyczyn tej sytuacji, ale przede wszystkim chcemy wyciągnąć odpowiednie wnioski na kolejne lata, bo nigdy nie wiadomo czy taka sytuacja się nie powtórzy. Swoją drogą jesteśmy świadkami interesującego faktu. Na terenie naszego powiatu trwają obecnie ćwiczenia dla służb dotyczące właśnie wycieku nieznanej substancji. Tymczasem taka hipotetyczna sytuacja jak temat naszych ćwiczeń kilka dni temu stała się faktem - powiedział Prezes Miśkiewicz.

Zanieczyszczenie rzeki Kamiennej w Starachowicach. Służby na posterunku

Do akcji w Starachowicach zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczną ze Skarżyska-Kamiennej. Strażacy prowadzili działania polegające m.in. na sorpcji substancji przy użyciu rękawów sorpcyjnych oraz neutralizacji zanieczyszczeń na powierzchni wody.

Walka z zanieczyszczeniem trwa dzień i noc. Od skuteczności i zaangażowania służb zależy ograniczenie skali zagrożenia dla środowiska oraz mieszkańców. W takich chwilach szczególnie widać, jak istotna jest ich praca i gotowość do działania. W tym miejscu należą się wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych – strażaków PSP i OSP Michałów, a także pracowników PWiK. To właśnie na nich możemy liczyć w sytuacjach kryzysowych, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi i środowiska – podkreśla Sekretarz Miasta Maciej Myszka.

Paliwo w rzece Kamiennej w Starachowicach. Policja poszukuje sprawcy

Wczoraj do dyżurnego starachowickiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że doszło do zanieczyszczenia rzeki Kamiennej nieznaną substancją.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie na początku kwietnia nieznany na obecną chwilę sprawca opróżnił zbiornik pojazdu po wcześniejszym zatankowaniu niewłaściwego paliwa. Teraz policja wykonuje czynności, które mają na celu ustalenia sprawcy i okoliczności całego zdarzenia - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Służby nieustannie monitorują sytuację i kontynuują działania. "Sprawdziliśmy się w tzw. łańcuchu interwencji i możemy sobie wszyscy wystawić za tę akcję ocenę 4 +" - podsumowuje prezes Miśkiewicz.