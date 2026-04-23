Stwierdziliśmy, że substancja do Kamiennej dostała się z pobliskiej rzeki Młynówki. Na tę chwilę nie wiemy jaka jest przyczyna wycieku. Prawdopodobnie jest to substancja ropopochodna na bazie węglowodorów. Nasze działania polegały na rozłożeniu mat sorubcyjnych, które wchłaniają substancję. W akcji bierze udział specjalistyczna grupa chemiczna ze Skarżyska-Kamiennej. Na szczęście wyciek nie jest zbyt duży i nie zagraża środowisku - powiedział nam Konrad Dąbrowski ze starachowickiej straży pożarnej.