Nieznana substancja w rzece Kamiennej w Starachowicach. W akcji grupa chemiczna ze Skarżyska

Dawid Bąk
2026-04-23 12:06

Niepokojące informacje przekazali nam w czwartkowe przedpołudnie (23.04) starachowiccy strażacy. Na rzece Kamiennej została ujawniona substancja, prawdopodobnie ropopochodna, na bazie węglowodorów. Zanieczyszczony miał zostać kanał burzowy. Do akcji została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego ze Skarżyska-Kamiennej w sile 4 pojazdów oraz dziesięciu strażaków.

Stwierdziliśmy, że substancja do Kamiennej dostała się z pobliskiej rzeki Młynówki. Na tę chwilę nie wiemy jaka jest przyczyna wycieku. Prawdopodobnie jest to substancja ropopochodna na bazie węglowodorów. Nasze działania polegały na rozłożeniu mat sorubcyjnych, które wchłaniają substancję. W akcji bierze udział specjalistyczna grupa chemiczna ze Skarżyska-Kamiennej. Na szczęście wyciek nie jest zbyt duży i nie zagraża środowisku - powiedział nam Konrad Dąbrowski ze starachowickiej straży pożarnej.

Polecany artykuł:

Pilne! Na drodze Starachowice-Lubienia zderzyły się dwa samochody osobowe. Są p…
