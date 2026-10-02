Ile kosztują grzyby w Świętokrzyskiem? Takie ceny grzybiarze podają przy drogach

Prawdziwki dyktują warunki. Ile zapłacimy za borowiki z świętokrzyskich lasów?

Aromatyczny borowik szlachetny (prawdziwek) tradycyjnie pozostaje najdroższym i najbardziej pożądanym grzybem na świętokrzyskich stoiskach. Przy drogach i na lokalnych ryneczkach stawką wyjściową za kilogram świeżych, dorodnych borowików jest kwota 30–40 zł/kg. Sprzedający, którzy wyjdą prosto z lasu i stoją przy drodze ceny mają bardziej umiarkowane. Za kilogram borowika zapłacimy 25 zł.

25–35 zł za kg zapłacimy za świeże prawdziwki m.in. w okolicach Skarżyska-Kamiennej oraz Kielc.

40 zł za kg to standardowa stawka w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Łagowie i Starachowicach.

50–60 zł za kg kosztują młode, drobne borowiki określane przez grzybiarzy jako „słoiczkowe” (np. na giełdach i punktach w Kielcach czy Polesiu Mikułowskim).

Dla osób szukających hurtowych ilości sprzedawcy przygotowują też większe pakiety – np. pakiety zbiorcze po 200 zł za pojemnik selekcjonowanych borowików.

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Podgrzybki, koźlarze i maślaki – ile kosztuje reszta leśnego koszyka?

Jeśli szukamy grzybów na sos lub do suszenia, a borowiki przekraczają nasz budżet, zbieracze w regionie oferują szeroki wybór innych gatunków w niższych cenach:

Podgrzybki i koźlarze (kozaki) : Świeżo zebrane podgrzybki i koźlarze czerwone lub dębowe wyceniane są przeważnie na 25–35 zł/kg.

: Świeżo zebrane podgrzybki i koźlarze czerwone lub dębowe wyceniane są przeważnie na 25–35 zł/kg. Kurki (pieprzniki jadalne) : Za świeże kurki zbierane na zamówienie w okolicach Kielc trzeba zapłacić około 40 zł/kg, podczas gdy w punktach skupu hurtowego stawki dochodzą do 60 zł/kg.

: Za świeże kurki zbierane na zamówienie w okolicach Kielc trzeba zapłacić około 40 zł/kg, podczas gdy w punktach skupu hurtowego stawki dochodzą do 60 zł/kg. Rydze i kanie : Zestawy świeżych rydzów i kani czubajek sprzedawane są w okolicach Sworzyc po ok. 35 zł za porcję. Pojedyncze, dorodne kapelusze kani można kupić już za 5 zł za sztukę (np. w okolicach Kazimierzy Wielkiej).

: Zestawy świeżych rydzów i kani czubajek sprzedawane są w okolicach Sworzyc po ok. 35 zł za porcję. Pojedyncze, dorodne kapelusze kani można kupić już za 5 zł za sztukę (np. w okolicach Kazimierzy Wielkiej). Maślaki: To zdecydowanie najtańsza opcja – za kilogram świeżo obranych maślaków grzybiarze z okolic Kielc życzą sobie 14–15 zł/kg.

Grzyby suszone i słoiki z przetworami. Ile kosztuje „gotowiec”?

Nie każdy ma czas na czyszczenie i suszenie grzybów, dlatego przy drogach oraz w sieci rośnie popyt na przetwory domowej roboty.

Słoiki marynowanych grzybów : Domowe przetwory z młodych borowików lub podgrzybków kosztują zazwyczaj 25–30 zł za słoik (m.in. w Nowej Słupi czy Ostrowcu Świętokrzyskim).

Prawdziwki suszone: Tegoroczne suszone borowiki szlachetne to koszt od 25 zł za mniejsze opakowanie (np. w Kielcach) do 80–100 zł/kg w Starachowicach czy Borzykowej. Wymagające selekcji warianty suszonych grzybów osiągają cenę do 150 zł/kg (np. w Staszowie).

Gdzie najłatwiej spotkać sprzedawców i skupy?

Największe przydrożne „giełdy grzybowe” powstają w pobliżu najbardziej wydajnych kompleksów leśnych. Słynny parking przy drodze Suków–Daleszyce na wysokości Niestachowa od wczesnych godzin porannych przeżywa prawdziwe oblężenie. Inne popularne punkty handlu i zbiorów to obrzeża Lasy Zagnańskich, Suchedniowa, Bliżyna, Miedzianej Góry oraz Łagowa.

Osoby nastawione na hurtowy handel lub oddanie własnych nadwyżek korzystają z sieci skupów – w województwie świętokrzyskim działają m.in. hurtownie i punkty KAREX w Stąporkowie oraz Runo Las i Runopol w Rakowie.

Gdzie w świętokrzyskim najczęściej stoją grzybiarze?

Grzybiarze oraz sprzedawcy w województwie świętokrzyskim ustawiają się przede wszystkim na charakterystycznych leśnych parkingach, przy poboczach dróg dojazdowych do kompleksów leśnych oraz w punktach skupu:

1. Najpopularniejsze parkingi przydrożne i odcinki dróg:

Droga Suków – Daleszyce (rejon Niestachowa) : Słynny leśny parking przy tej trasie od rana przeżywa oblężenie – to jedno z głównych miejsc przydrożnego handlu świeżymi borowikami.

: Słynny leśny parking przy tej trasie od rana przeżywa oblężenie – to jedno z głównych miejsc przydrożnego handlu świeżymi borowikami. Lasy Zagnańskie i Miedziana Góra : Pobocza oraz parkingi leśne przy wjazdach do kompleksów wokół Kielc i Zagnańska, gdzie zatrzymują się setki samochodów.

: Pobocza oraz parkingi leśne przy wjazdach do kompleksów wokół Kielc i Zagnańska, gdzie zatrzymują się setki samochodów. Trasa Suchedniów – Zagnańsk – Bliżyn – Skarżysko-Kamienna : Zjazdy leśne i zatoczki wzdłuż tych puszcz to stałe punkty spotkań zbieraczy z kupującymi.

: Zjazdy leśne i zatoczki wzdłuż tych puszcz to stałe punkty spotkań zbieraczy z kupującymi. Odcinki w okolicach Łagowa, Nowej Słupi, Borkowa oraz Sworzyc: Leśne odcinki dróg wylotowych w stronę Gór Świętokrzyskich.

2. Lokalne targowiska i punkty w miastach

Handel prosto z kosza lub samochodu odbywa się też na obrzeżach większych miejscowości oraz na lokalnych giełdach w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Busku-Zdroju oraz Staszowie.

3. Oficjalne skupy runa leśnego

Dla osób szukających stałych punktów handlu lub hurtu działają stacjonarne firmy:

Stąporków : Skup hurtowy KAREX przy ul. Polnej 2.

: Skup hurtowy KAREX przy ul. Polnej 2. Raków : Punkty Runo Las (ul. Bardzka 14) oraz Runopol (Nowy Rynek 7).

: Punkty Runo Las (ul. Bardzka 14) oraz Runopol (Nowy Rynek 7). Końskie: Punkt przy ul. Warszawskiej 30.

Poradnik kupującego. Jak bezpiecznie kupować grzyby przy drodze?

Wybieraj tylko znane gatunki i dobrze wykształcone okazy . Kupuj wyłącznie te grzyby, co do których masz pełną pewność. Unikaj zakupu bardzo młodych, malutkich "pączków", u których cechy gatunkowe nie są jeszcze wyraźnie ukształtowane (łatwo wtedy o pomyłkę z gatunkami trującymi), a także okazów zbyt starych czy przejrzałych.

. Kupuj wyłącznie te grzyby, co do których masz pełną pewność. Unikaj zakupu bardzo młodych, malutkich "pączków", u których cechy gatunkowe nie są jeszcze wyraźnie ukształtowane (łatwo wtedy o pomyłkę z gatunkami trującymi), a także okazów zbyt starych czy przejrzałych. Zwracaj uwagę na sposób przechowywania i pojemniki . Świeże grzyby powinny leżeć w przewiewnych, wiklinowych koszach lub łubiankach. Unikaj kupowania grzybów trzymanych w foliowych woreczkach lub reklamówkach – pod wpływem braku dostępu powietrza i wilgoci grzyby szybko się zaparzają, co może prowadzić do powstawania szkodliwych substancji i toksyn, nawet w jadalnych gatunkach.

. Świeże grzyby powinny leżeć w przewiewnych, wiklinowych koszach lub łubiankach. Unikaj kupowania grzybów trzymanych w foliowych woreczkach lub reklamówkach – pod wpływem braku dostępu powietrza i wilgoci grzyby szybko się zaparzają, co może prowadzić do powstawania szkodliwych substancji i toksyn, nawet w jadalnych gatunkach. Sprawdzaj spód kapelusza (rurki vs. blaszki) . Dla początkujących najbezpieczniejszy jest wybór grzybów rurkowych (z tzw. gąbką pod kapeluszem), takich jak borowiki, podgrzybki, koźlarze czy maślaki, ponieważ w tej grupie nie ma gatunków śmiertelnie trujących. Przy grzybach blaszkowych (np. kaniach czy kurkach) wymagana jest większa czujność, by nie pomylić ich z trującymi odpowiednikami, takimi jak muchomor sromotnikowy czy lisówka pomarańczowa.

. Dla początkujących najbezpieczniejszy jest wybór grzybów rurkowych (z tzw. gąbką pod kapeluszem), takich jak borowiki, podgrzybki, koźlarze czy maślaki, ponieważ w tej grupie nie ma gatunków śmiertelnie trujących. Przy grzybach blaszkowych (np. kaniach czy kurkach) wymagana jest większa czujność, by nie pomylić ich z trującymi odpowiednikami, takimi jak muchomor sromotnikowy czy lisówka pomarańczowa. Darmowa weryfikacja w SANEPID-zie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do kupionych lub zebranych grzybów, możesz skorzystać z pomocy grzyboznawców lub klasyfikatorów w najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID). Specjaliści nieodpłatnie ocenią jakość i bezpieczeństwo zbiorów, a dla punktów handlowych wydają oficjalne atesty.

Quiz tylko dla wyśmienitych grzybiarzy. 14 punktów to mistrzostwo! Pytanie 1 z 14 Mleczaj rydz. Po jego przełamaniu wydziela się mleczko. Jakiego koloru? zielonego pomarańczowego Następne pytanie

źródła: OLX Rynek Rolny, Giełda rolnicza Agro-Market24, CKinfo.pl, Grzyby.pl