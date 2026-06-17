Jest nowy komunikat sanepidu w Starachowicach. Gdzie woda jest nadal zanieczyszczona?

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-17 14:54

Sytuacja z zanieczyszczeniem wody w Starachowicach i okolicznych miejscowościach. Właśnie pojawił się nowy, oficjalny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nr 2/2026), oparty na próbkach pobranych 16 czerwca. Choć służby dwoją się i troją, bakteria Escherichia coli nadal dyktuje warunki życia tysiącom osób

Woda nie nadaje się do picia. Bakterie coli w wodociągu
Autor: Wygenerowane przez AI

Nowe wytyczne. Co się zmieniło?

Najnowsze pismo Sanepidu precyzuje listę zakazów, które są bardziej szczegółowe niż dotychczas. To ważne, bo wiele osób zastanawiało się, czy w skażonej wodzie można chociaż pozmywać naczynia. Odpowiedź brzmi NIE . Według najnowszego komunikatu woda z kranu NIE MOŻE być używana do:

  • picia i przygotowywania posiłków,
  • mycia owoców i warzyw,
  • mycia naczyń kuchennych 
  • mycia zębów,
  • przemywania otwartych ran

Pojawiło się jednak pewne „światełko w tunelu” dla dbających o higienę: surowa woda może być wykorzystywana do kąpieli i mycia ciała z użyciem mydła. Można jej też używać do spłukiwania toalet i mycia podłóg.

Dyrektor Sanepidu ostrzega „To jest bakteria jelitowa”

Ewa Dróżdż, dyrektor starachowickiego Sanepidu, w rozmowie nie pozostawia złudzeń co do natury problemu. Wykryta bakteria to poważny przeciwnik dla naszego układu pokarmowego. „To jest taka jelitowa bakteria, która może dawać różne sensacje żołądkowe” – wyjaśnia dyrektor Dróżdż.

To właśnie ze względu na ryzyko groźnych infekcji Sanepid tak restrykcyjnie podchodzi do kwestii przemywania ran czy mycia naczyń wodą z sieci.

Pełna lista zagrożonych rejonów (Stan na 17.06.2026)

Problem dotyczy konkretnych osiedli i miejscowości. Sprawdź, czy jesteś na liście:

  • Starachowice: Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki (ul. Nowowiejska z odnogami, ul. Kielecka), Osiedle Skarpa (m.in. Al. Armii Krajowej, ul. Na Szlakowisku, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Waryńskiego, ul. Przyjazna, ul. Medyczna) oraz ulice: Boczna, Kornatka i Wschodnia.
  • Gmina Brody: miejscowości Dziurów, Adamów, Ruda.
  • Wąchock: ulice Wygoda oraz Górna

W nowym komunikacie brak jest ul. Kieleckiej.

Dlaczego woda jest skażona? Winne remonty i deszcz

Sytuacja nie jest dziełem przypadku. Z rozmowy z dyrektor sanepidu wynika, że do skażenia doszło najprawdopodobniej podczas prac naprawczych na głównej nitce wodociągowej przy ulicy Partyzantów i 8 Maja.

„Musiało dojść do rozszczelnienia tej sieci wodociągowej, a intensywne opady deszczu nie były sprzyjające. To, co powierzchniowo mogło się dostać do sieci, stąd te zanieczyszczenia” – wyjaśnia Ewa Dróżdż.Wykryta pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) to agresywna bakteria jelitowa, która może wywoływać silne biegunki, wymioty oraz zakażenia układu moczowego.

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Kiedy koniec koszmaru? „Wariant optymistyczny”

Mieszkańcy z niepokojem patrzą na kalendarz. Proces przywracania czystej wody musi potrwać, ponieważ badania bakteriologiczne wymagają czasu – wyniki są wiarygodne najwcześniej po 48 godzinach. Dyrektor Ewa Dróżdż podtrzymuje swój wcześniejszy scenariusz:„Myślę, że optymistyczny scenariusz, z końcem tego tygodnia sytuacja się uspokoi. [...] Wodociągi zaczęły już chlorować. [...] A chlor niszczy bakterie grupy coli”.

Pamiętaj o czworonogach!

W kryzysowej sytuacji warto zadbać o zwierzęta domowe. Choć są one często bardziej odporne niż ludzie, dyrektor Sanepidu radzi: „lepiej, żeby dawać im wodę mineralną niegazowaną”. Gazowana woda może być dla pupili szkodliwa.Obecnie zarządca wodociągu ma obowiązek dostarczania wody zdatnej do spożycia z zastępczych źródeł (cysterny, woda konfekcjonowana w woreczkach). Sytuacja jest monitorowana, a kolejne wyniki badań zadecydują o tym, czy weekend przywitamy już z bezpieczną wodą w kranach.

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