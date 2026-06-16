Klamka zapadła. To drugie miasto w woj. świętokrzyskim z bezpłatną komunikacją miejską

Bezpłatne autobusy dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej

Najważniejsza zmiana w komunikacji miejskiej jest prosta: mieszkańcy posiadający aktywną Skarżyską Kartę Mieszkańca będą mogli podróżować autobusami miejskimi bez ponoszenia kosztów przejazdu.

Od początku kadencji zapowiadaliśmy, że chcemy stworzyć nowoczesny, przyjazny i dostępny system transportu publicznego. Dziś ten plan staje się rzeczywistością. Od 1 lipca mieszkańcy zyskają nie tylko 100 procent zniżki na komunikację miejską, ale również całkowicie nową jakość podróżowania po mieście. Wprowadzamy rozwiązania, które sprawdziły się w wielu samorządach – regularne rozkłady jazdy, lepszą koordynację połączeń i Kartę Mieszkańca, która będzie realnym pakietem korzyści – podkreśla Prezydent Miasta Arkadiusz Bogucki.

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej od 1 lipca

Program skierowany jest do osób mieszkających w Skarżysku-Kamiennej, rozliczających tutaj podatek dochodowy lub podatek rolny oraz terminowo wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z programu będą mogły korzystać także dzieci, uczniowie i studenci spełniający określone warunki.

Nowe barwy autobusów w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

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Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej. Karta Mieszkańca

Karta będzie miała formę wirtualną (aplikację będzie można bezpłatnie pobrać w sklepach: Google Play – dla urządzeń z systemem Android, App Store – dla telefonów iPhone) lub formę tradycyjnej karty (za jej wydanie będzie obowiązywała opłata 30 zł; osoby powyżej 65. roku życia będą zwolnione z tej opłaty). Jeszcze przed 1 lipca aplikacja będzie dostępna do pobrania. W najbliższych dniach poinformujemy o sposobie jej aktywowania, a także o zasadach wyrabiania karty fizycznej.

Nowe rozkłady jazdy w Skarżysku-Kamiennej

Równolegle z uruchomieniem bezpłatnych przejazdów miasto wprowadza całkowicie nowe rozkłady jazdy.

Przez ostatnie lata system był wielokrotnie korygowany i dostosowywany do pojedynczych potrzeb. Efektem były nakładające się kursy, długie przerwy między autobusami oraz chaotyczne rozkłady. Dlatego zdecydowaliśmy się na kompleksową zmianę opartą na badaniach pasażerskich i konsultacjach – wyjaśnia Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Taktowe rozkłady jazdy autobusów w Skarżysku-Kamiennej

Autobusy będą odjeżdżały o stałych, powtarzalnych porach. Zamiast sprawdzać za każdym razem dokładną godzinę odjazdu, pasażer będzie wiedział, że autobus pojawia się np. zawsze kilka minut po pełnej godzinie.

Dodatkowo linie obsługujące te same kierunki zostaną tak skoordynowane, aby nie jechały jedna za drugą, a równomiernie rozkładały się w czasie. Dzięki temu znikną sytuacje, gdy dwa autobusy przyjeżdżają niemal jednocześnie, a potem przez dłuższy czas nie ma żadnego połączenia.

Korzyści dla mieszkańców:

k rótszy czas oczekiwania na autobus,

łatwiejsze zapamiętanie rozkładu,

lepsza dostępność komunikacji w całym mieście.

Nowy system oznacza również zwiększenie liczby wozokilometrów (wzrośnie o około 30 tysięcy rocznie), co przełoży się na większą dostępność komunikacji miejskiej i lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb mieszkańców. Dodatkowe kursy pojawią się zwłaszcza tam, gdzie są potrzebne uczniom i osobom dojeżdżającym do pracy. Nowe rozkłady zaczną obowiązywać 1 lipca. Data uruchomienia nowych rozwiązań nie jest przypadkowa.

Wakacje to okres mniejszego natężenia ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli czas na spokojne zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania komunikacji miejskiej, obsługą Karty Mieszkańca oraz nowymi rozkładami jazdy – podkreśla Prezydent Miasta.

Zmieni się kolorystyka autobusów komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej

Kolejne zmiany będą widoczne także wizualnie. Obie miejskie spółki komunikacyjne (MKS i ZKM) rozpoczęły proces ujednolicania wyglądu autobusów. Pierwsze pojazdy w nowym, żółto-srebrnym malowaniu można już zobaczyć na ulicach Skarżyska. Docelowo wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą sukcesywnie otrzymywać nową identyfikację wizualną, tworząc spójny i łatwo rozpoznawalny system transportu publicznego.

Zależy nam nie tylko na poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej, ale także na stworzeniu jej jednolitego, nowoczesnego wizerunku. Dlatego ujednolicamy wygląd autobusów wszystkich operatorów. Równocześnie zmieniamy sposób prezentowania informacji pasażerskiej na przystankach – podkreśla Konrad Wikarjusz, Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Odświeżone rozkłady jazdy na przystankach komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej

Rozkłady jazdy od 1 lipca zyskają nową formę prezentowania na przystankach. Oprócz bardziej przejrzystego układu informacji pasażerowie znajdą tam schematy sieci komunikacyjnej, pokazujące przebieg poszczególnych linii oraz miejsca możliwych przesiadek. Dzięki temu korzystanie z komunikacji miejskiej będzie prostsze zarówno dla stałych użytkowników, jak i osób sporadycznie podróżujących autobusami.