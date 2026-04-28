Finansowanie i skala projektu, 120 km/h do Kielc

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oficjalnie wybrało do dofinansowania etap I inwestycji, obejmujący odcinek Skarżysko-Kamienna – Tumlin. Projekt ten, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ma na celu nie tylko poprawę komfortu podróży, ale przede wszystkim skrócenie jej czasu. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie przyspieszą do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h.

Inwestycja jest wspierana również przez Europejski Bank Inwestycyjny, który udzielił kredytu w wysokości do 450 mln euro na zabezpieczenie długoterminowego finansowania prac na linii nr 8

Co zmieni się dla pasażerów?

Głównym założeniem modernizacji jest ułatwienie dostępu do kolei oraz poprawa przepustowości szlaku. Kluczowe zmiany obejmują

Nowoczesne perony. Przebudowa obejmie stacje w Suchedniowie, Łącznej i Zagnańsku oraz przystanki w Skarżysku Zachodnim, Suchedniowie Północnym i Berezowie.

Dostępność. Obiekty zostaną wyposażone w windy oraz przejścia podziemne (Zagnańsk, Suchedniów) i kładki (Łączna), co ułatwi poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności.

Infrastruktura. Zaplanowano ułożenie łącznie 62 km nowych torów, wymianę sieci trakcyjnej oraz instalację nowoczesnych systemów sterowania ruchem

Kielce. Kolej katalizatorem rozwoju miasta

Podpisany w październiku 2025 roku list intencyjny między PKP PLK, PKP S.A. a władzami Kielc otwiera drogę do urbanistycznej transformacji stolicy regionu. Modernizacja odcinka Tumlin – Sitkówka-Nowiny zakłada m.in.

Budowę nowych przystanków. Kielce Witosa (przy ul. Morawieckiego) oraz Kielce Podkarczówka.

Relokację przystanku Kielce Białogon w celu lepszego skomunikowania z transportem miejskim.

Nowy tunel drogowy pod stacją kolejową oraz kładkę pieszo-rowerową łączącą stację z dworcem autobusowym

Suchedniów i Zagnańsk. Prace w terenie i utrudnienia

W Suchedniowie zaplanowano budowę bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego, który zastąpi dotychczasowy przejazd. Prace w tym zakresie mają zakończyć się w marcu 2028 roku.

Obecnie zaawansowane roboty trwają na odcinku Zagnańsk – Łączna – Suchedniów. Wykonawcy modernizują obiekty inżynieryjne (m.in. w Czerwonej Górce i Krzyżce), co wiąże się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego i kolejowego. Na trasie Skarżysko-Kamienna – Kielce wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów regionalnych, a ruch kolejowy odbywa się często po jednym czynnym torze.

Inwestycja przewiduje ułożenie w sumie 62 km torów. Modernizacja urządzeń poprawi bezpieczeństwo na 13 przejazdach kolejowo-drogowych. Przejazd przy stacji w Suchedniowie zastąpiony będzie rozwiązaniem bezkolizyjnym. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się tym fragmentem linii kolejowej nr 8 z prędkością 120 km/h, a pociągi towarowe z prędkością 100 km/h - informuje PKP PLK

Harmonogram prac

Zakończenie modernizacji odcinka Skarżysko-Kamienna – Tumlin planowane jest na koniec 2028 roku. Równolegle trwają prace na fragmencie Kozłów – Sędziszów, a PKP PLK przygotowuje dokumentację dla stacji Kielce Główne.