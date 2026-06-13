Historia i niezwykłe rozmiary europejskiego rekordu

Ta niezwykła aleja, pamiętająca czasy potężnego rodu Ossolińskich, rozciąga się od stadionu w Klimontowie do starego młyna w Górkach Klimontowskich na długości 1,6 km. Inne źródła podają, że jej długość sięga nawet 3 kilometrów. Znajduje się w niej około 200 sztuk kasztanowców, które od ponad stu lat zachwycają swoim pięknem. Jej urok przyciąga turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają te strony, traktując aleję jako jedną z głównych atrakcji regionu. Jest to doskonałe miejsce na spacer, choć niektórzy twierdzą, że najpiękniej prezentuje się jesienią, latem również robiąc ogromne wrażenie. Niestety, kasztanowce, podobnie jak w wielu innych miejscach, są niszczone przez szrotówka. Na szczęście, klimontowska aleja jest objęta opieką w ramach specjalnego Programu ochrony kasztanowców.

Aleja jako centrum lokalnych wydarzeń

Aleja Kasztanowców w Klimontowie to nie tylko miejsce spacerów i podziwiania przyrody. Jest ona integralną częścią trasy Integracyjnego Biegu Klimontowskiego. Trasa tego wydarzenia prowadzi z kierunku Górek, przez Aleję Kasztanowców, a meta znajduje się na stadionie. W biegu biorą udział uczniowie nie tylko ze wszystkich szkół z terenu gminy Klimontów, ale także z gmin sąsiadujących. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej nagradzani są medalami, dyplomami i pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Klimontów. Warto wiedzieć, że jeszcze niedawno w Gminie Klimontów istniały trzy ponad stuletnie aleje kasztanowców, których łączna długość wynosiła prawie 4 km. Niestety, jedna z nich, aleja w Górkach Klimontowskich, licząca 700 metrów i ponad 50 drzew, biegnąca wzdłuż drogi wojewódzkiej 758, została wycięta. Obecnie pozostały dwie aleje, a ta główna, w Klimontowie, wciąż utrzymuje swoje miano najdłuższej w Europie.

Klimontów. Zdjęcia

17

Klimontów i okolice – więcej niż aleja

Klimontów to niewielkie, malownicze miasteczko położone we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na Wyżynie Sandomierskiej. Leży około 30 km od Sandomierza i cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów. Miasteczko zachwyca kolorowymi kamieniczkami, a jego układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Odwiedzając Klimontów, warto zobaczyć także inne atrakcje:

Wyjątkową kolegiatę św. Józefa, przypominającą Bazylikę św. Piotra w Rzymie.

Zabytkowy podominikański zespół klasztorny z kościołem św. Jacka

Murowaną synagogę z 1851 roku

Dom rodzinny słynnego poety Brunona Jasieńskiego

Klimontów jest również doskonałą bazą wypadową do zwiedzania regionu, w tym pobliskiego Sandomierza, ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, czy Zalewu Koprzywianka. Przez gminę przebiegają także atrakcyjne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Jeśli planujecie wycieczkę do świętokrzyskiego, koniecznie zajrzyjcie do Klimontowa i przespacerujcie się tą niezwykłą aleją kasztanowców – prawdziwą ozdobą i świadkiem historii regionu!

źródło:Swietokrzyskie Travel, Miasto i Gmina Klimontów, Wikipedia