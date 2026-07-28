Potańcówka Na Szlakowisku w Starachowicach. Impreza, która łączy pokolenia

Starachowice znów zatańczą pod gołym niebem. Nadchodzi wyjątkowy wieczór Na Szlakowisku

Międzypokoleniowe Potańcówki to inicjatywa z wieloletnią tradycją, która z roku na rok przyciąga tłumy mieszkańców. Sukces tego wydarzenia tkwi w jego prostym, a zarazem wyjątkowym założeniu – muzyka i taniec nie znają granic wieku i stanowią idealny pretekst do budowania więzi w lokalnej społeczności.

Potańcówka 2026 w Starachowicach. Co nas czeka na Szlakowisku?

Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Program imprezy to nie tylko taniec, ale cała masa dodatkowych atrakcji:

Muzyczny Koncert Życzeń. DJ będzie prezentował zróżnicowane hity – od klasyków lat 70. i 80. po współczesne przeboje. Co ważne, uczestnicy mogą zamawiać własne dedykacje i życzenia.

DJ będzie prezentował zróżnicowane hity – od klasyków lat 70. i 80. po współczesne przeboje. Co ważne, uczestnicy mogą zamawiać własne dedykacje i życzenia. Strefa dla najmłodszych. Dzieci będą mogły skorzystać z malowania buziek, zaplatania kolorowych warkoczyków czy wodnych tatuaży.

Dzieci będą mogły skorzystać z malowania buziek, zaplatania kolorowych warkoczyków czy wodnych tatuaży. Coś na ząb. Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn oraz orzeźwiająca „starachowicka kranówka” z sokiem, serwowana przez ekipę z Centrum Usług Społecznych.

Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn oraz orzeźwiająca „starachowicka kranówka” z sokiem, serwowana przez ekipę z Centrum Usług Społecznych. Pokazy i nauka. Często podczas potańcówek odbywają się pokazy taneczne oraz wspólna nauka nowych kroków.

Taniec, który łączy pokolenia

Plenerowy parkiet Na Szlakowisku w Starachowicach otwarty jest dla każdego. Organizatorzy serdecznie zapraszają:

Seniorów, którzy chętnie wracają do klasycznych przebojów i udowadniają, że wiek to tylko liczba,

Młodzież i dorosłych, szukających ciekawej formy spędzenia wolnego czasu i odpoczynku po pracy,

Rodziny z dziećmi, dla których to doskonała okazja do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

To nie tylko okazja na aktywne spędzenie wieczoru w rytmie największych, ponadczasowych hitów, ale również doskonała okazja do integracji sąsiedzkiej, nawiązania nowych znajomości i po prostu bycia razem. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny, a wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem sprzyja radosnej i swobodnej zabawie. Spotykamy się 9 sierpnia przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach. Impreza rozpocznie się o godzinie 18:00 i potrwa do 21:00.

Zobaczcie jak bawili się mieszkańcy Starachowic na potańcówce w 2025 roku. Zdjęcia