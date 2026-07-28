Świętokrzyskie miasteczko, które było miastem królewskim. Ukrywał sie w nim Władysław Łokietek

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-28 21:49

Wiślica to małe miasteczko położone w województwie świętokrzyskim. Dziś liczy ona około 600 mieszkańców. Prawa miejskie, utracone w 1870 r. jako represje po powstaniu styczniowym, odzyskała w 2018 r., tym samym stając się jednym z najmniejszych miast w Polsce. Ta niewielka miejscowość skrywa niezwykłą historię. W podziemiach wiślickiej kolegiaty miał się ukrywać Władysław Łokietek.

Wiślica
Autor: facebook.com/SWIETOKRZYSKIE/ Archiwum prywatne

Wiślica. Miasteczko w w Świętokrzyskiem

Wiślica to miasto  położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. Prawa miejskie uzyskała w 1326, utraciła je w 1870 r. Status miasta odzyskała z dniem 1 stycznia 2018. W drugiej połowie XVI wieku Wiślica była miastem królewskim w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego. Wiślica położona jest na Ponidziu, na lewym brzegu Nidy, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym. Według legendy nazwa osady pochodzi od imienia jej założyciela, księcia Wiślan Wiślimira, który wraz ze swoim otoczeniem miał przyjąć chrzest w 880 roku. Wspomina o tym tak zwana legenda panońska, czyli Żywot św. Metodego.

Zawiązki Wiślicy z Władysławem Łokietkiem

W połowie XIII wieku o Wiślicę toczyli długoletni spór książęta piastowscy. W 1291 miasto znalazło się we władaniu Władysława Łokietka. W 1292 książę został wygnany, a Wiślica znalazła się w granicach królestwa Wacława II. W 1304 Łokietek na czele węgierskich posiłków odzyskał Wiślicę.

Po zdobyciu przez Łokietka korony polskiej Wiślica stała się jednym z najważniejszych ośrodków królestwa. Przed 1326 uzyskała prawa miejskie.

W trakcie walk o zjednoczenie Królestwa Polskiego Wiślica wspierała dążenia Władysława Łokietka do tronu. Mógł liczyć na wsparcie i pomoc wiślickiej ludności. Władca miał ukrywać się w podziemiach wiślickiej romańskiej kolegiaty i jak podaje tradycja modlił się tam do Matki Bożej o pomoc w zjednoczeniu ziem polskich.

Wiślica. Zdjęcia

Wiślica
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Świętokrzyskie. Co można zobaczyć w Wiślicy?

Wiślica jest jednym z pomników historii, a na jej terenie położonych jest 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i kolejnych 10 widniejących w ewidencji zabytków. Dodatkowym atutem są też walory krajobrazowe oraz przyrodnicze. Wiślica leży na malowniczym Ponidziu, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym.

Zabytki. Wiślica

  • Gotycki zespół kolegiacki, na który składa się: dwuhalowa kolegiata zdobiona niezwykle rzadkimi średniowiecznymi freskami bizantyjsko – ruskimi, ze skrywającymi archeologiczne skarby podziemiami;
  • Dom Długosza z zachowanymi gotyckimi malowidłami oraz dzwonnica.
  • W podziemiach kolegiaty skrywają się relikty dwóch poprzedzających ją kościołów oraz jeden z najcenniejszych zabytków polskiej sztuki romańskiej – tzw. Płyta Orantów.
  • Najsłynniejszym „zabytkiem” Wiślicy jest tzw. misa chrzcielna. Jak dowiodły nowsze badania archeologicznie jest to struktura znacznie młodsza niż IX w., jak ją początkowo datowano i nie mająca nic wspólnego z baptysteriami.
  • Jednym z najcenniejszych stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza w Polsce jest tzw. Regia w Wiślicy. Był to jeden z dwóch tutejszych grodów, który w XI i XII w. pełnił rolę siedziby książęcej.
  • W Wiślicy znaleziono dwa skarby. Pierwszy z nich, odkryty na „Grodzisku” składał się z ponad pięciuset monet wybitych w trakcie panowania Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana
  • Drugi skarb, odkryty także na „Grodzisku”, składał się ze złotych i srebrnych monet oraz przedmiotów srebrnych. Został on najpewniej zakopany w trakcie potopu szwedzkiego.

Wiślica. Legenda związana z Władysławem Łokietkiem

Według legendy utrwalonej przez Długosza, posąg wiślickiej Madonny przemówił do Władysława Łokietka, gdy ten modlił się w krypcie kościoła. Łokietek miał się tam ukrywać w trakcie jego walk o zjednoczenie królestwa, precyzyjnie w trakcie zmagań o Małopolskę. Dlatego po zwycięstwie posąg znalazł się w ołtarzu głównym gotyckiej kolegiaty.

Wiślica
Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa/ Archiwum prywatne

Cuda Polski 2024. National Geographic

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy w 2024 roku zdobyło w województwie świętokrzyskim tytuł Cud Polski 2024.

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy to muzeum archeologiczno-historyczne, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach; ulokowane w Wiślicy. Siedzibą muzeum jest wzniesiony w 2022 roku, Pawilon Archeologiczny ulokowany przy Placu Solnym 35. Muzeum utworzono 20 maja 1966 roku z inicjatywy Zespołu Badań Nad Polskim Średniowieczem.

Źródło. Wikipedia, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Narodowe w Kielcach, FB SWIETOKRZYSKIE

Cuda Polski 2024: Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
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