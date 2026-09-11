Poślizg na leśnej drodze Starachowice–Dziurów. Poszkodowana 41-letnia kobieta

Wypadek na leśnym odcinku drogi. Auto wpadło w poślizg

Z tego, co udało się ustalić reporterowi Radia ESKA na miejscu zdarzenia, wynika, że 41-letnia kobieta kierująca samochodem marki Renault Clio wpadła w poślizg na drodze leśnej pomiędzy Starachowicami a Dziurowem. Na miejscu interweniowały wszystkie służby. Kobieta była trzeźwa i nie odniosła poważnych obrażeń, jednak została przewieziona do szpitala na badania.

14

⚠️ Uwaga kierowcy! Niebezpiecznie na drogach

Po dzisiejszych opadach atmosferycznych warunki do jazdy w wielu miejscach drastycznie się pogorszyły. Nawierzchnia jest mokra, śliska i bardzo zdradliwa – szczególnie na mostach, wiaduktach, odcinkach leśnych oraz w rejonie skrzyżowań.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności:

Zdejmij nogę z gazu – dostosuj prędkość do aktualnych warunków, a nie tylko do obowiązujących limitów.

– dostosuj prędkość do aktualnych warunków, a nie tylko do obowiązujących limitów. Zwiększ odstęp od poprzedzającego pojazdu – droga hamowania na śliskiej nawierzchni znacznie się wydłuża.

– droga hamowania na śliskiej nawierzchni znacznie się wydłuża. Unikaj gwałtownych manewrów – gwałtowne hamowanie czy ostry skręt kierownicą mogą łatwo doprowadzić do utraty panowania nad autem.

Chwila chwytliwej uwagi lub gwałtowny ruch kierownicą mogą kosztować zdrowie lub życie. Bezpiecznej drogi!