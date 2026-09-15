Koniec z darmową komunikacją miejską w Skarżysku dla wszystkich. Co zmieni się od października?

Skarżysko-Kamienna. Tylko do końca września bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich

Przed wakacjami Skarżysko-Kamienna dołączyło do miast, stawiających na dedykowany program lojalnościowy. Władze miasta zaprezentowały Skarżyską Kartę Mieszkańca, funkcjonującą pod oficjalną nazwą S-K@rta. Głównym celem inicjatywy jest docenienie osób, które tutaj mieszkają, budują lokalną społeczność i rozliczają swój podatek PIT, zasilając miejski budżet. Największą zmianę odczuli pasażerowie komunikacji miejskiej. Do końca września darmowe przejazdy autobusami przysługują wszystkim, natomiast od 1 października bezpłatne bilety będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy S-K@rty. Warto więc złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, by zachować prawo do darmowych przejazdów.

S-K@rta w Skarżysku-Kamiennej. Dla kogo?

O kartę może wnioskować każdy mieszkaniec, który spełnia łącznie dwa warunki:

Jest zameldowany lub mieszka na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna i rozlicza podatek dochodowy (PIT) w tutejszym Urzędzie Skarbowym (wskazując gminę jako miejsce zamieszkania) LUB rozlicza podatek rolny i zgłosił w KRUS adres na terenie gminy.

Wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skarżysko-Kamienna i nie posiada zaległości z tego tytułu (na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Karta wydawana jest osobom od 15. roku życia. Dzieci młodsze korzystają ze zniżek na podstawie współdzielonej ważnej karty rodzica. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Posiadacze S-K@rty mogą korzystać ze 100-procentowej zniżki na przejazdy komunikacją miejską, a w przyszłości także z kolejnych ulg, preferencji i zniżek oferowanych zarówno przez miasto i jego jednostki, jak i przez partnerów programu. W aplikacji będą publikowane informacje o aktualnych benefitach, wydarzeniach oraz kolejnych ofertach przygotowanych specjalnie dla mieszkańców.

S-K@rta w Skarżysku-Kamiennej w telefonie

Podstawową formą korzystania z programu jest bezpłatna aplikacja mobilna S-K@rta, dostępna na smartfonach. To właśnie w niej mieszkańcy mają swoją wirtualną kartę, umożliwiającą korzystanie z przysługujących uprawnień.

Aplikacja mobilna S-K@rta jest dostępna do pobrania w:

Google Play – dla urządzeń z systemem Android,

App Store – dla urządzeń z systemem iOS (iPhone).

Zarówno zainstalowanie aplikacji, jak i rejestracja są bardzo łatwe – wystarczy kilka prostych kroków, by w ciągu kilku minut aktywować swoją wirtualną kartę i zacząć korzystać z programu.

Dla osób nie mających możliwości zainstalowania aplikacji, przewidziano także możliwość wyrobienia plastikowej karty mieszkańca. W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i wnieść opłatę za wydanie karty fizycznej w wysokości 30,00 zł (z opłaty zwolnione są osoby, które w dniu składania wniosku ukończyły 65 lat).

Każdy uczestnik programu może posiadać wyłącznie jedną kartę mieszkańca – w formie elektronicznej lub plastikowej. Preferowaną formą jest karta elektroniczna dostępna w aplikacji S-K@rta, która jest wygodniejsza w codziennym użytkowaniu i nie wymaga noszenia dodatkowej karty.

Wdrożenie Karty Mieszkańca jest elementem szerszego programu reorganizacji komunikacji miejskiej. Już 1 lipca, równolegle z uruchomieniem bezpłatnych autobusów, zaczęły obowiązywać nowe rozkłady jazdy autobusów miejskich: autobusy kursują częściej, a taktowe rozkłady umożliwiają pasażerom wygodniejsze i szybsze dotarcie o celu. Dzięki temu mieszkańcy otrzymali nie tylko nowe narzędzie, ale również konkretną i odczuwalną korzyść już od pierwszego dnia funkcjonowania programu - informuje Prezydent Arkadiusz Bogucki.

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Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku tylko z Kartą Mieszkańca

Wprowadzenie S-K@rty miało dać sygnał, że w Skarżysku-Kamiennej płacenie podatków na miejscu po prostu się opłaca. Wrzesień jest kluczowym momentem na dopełnienie formalności – wyrobienie karty pozwala nie tylko na zachowanie prawa do bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską po 1 października, ale także otwiera dostęp do szerokiego pakietu miejskich zniżek.