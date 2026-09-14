OSP Starachowice z os. Michałów na najwyższym stopniu podium. Sukces na powiatowych zawodach w Brodach

Dawid Bąk
2026-09-14 9:41

To był dzień pełen sportowych emocji, ducha walki i braterskiej rywalizacji. W niedzielę (13.09.) na boisku sportowym w Brodach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po wyczerpujących i niezwykle zaciętych zmaganiach na najwyższym stopniu podium stanęła reprezentacja OSP Starachowice z osiedla Michałów, zdobywając upragnione 1. miejsce.

Zawody pożarnicze w Brodach. Liderzy i mistrzowski skład

Do walki o tytuł najlepszej drużyny w powiecie stanęło łącznie 14 zespołów, w tym jedna drużyna kobieca. Poziom tegorocznych zawodów był wyjątkowo wysoki – o wygranej decydowały pełne skupienie oraz znakomita współpraca w zespole. Strażacy musieli wykazać się doskonałym przygotowaniem i precyzją w takich konkurencjach jak sztafeta pożarnicza z przeszkodami czy rozwinięcie na czas linii gaśniczej z podaniem wody. Drużyna z Michałowa zaprezentowała doskonała formę, świetne przygotowanie oraz zimną krew pod presją czasu, czym zasłużenie przypieczętowała swoje zwycięstwo.

Naszą zwycięską reprezentację tworzą: Szymon Pocheć, Nikodem Nowak, Artur Walkiewicz, Piotr Borowiec, Arkadiusz Orczyk, Hubert Nowak, Oskar Kadłucki oraz Radosław Nowak. W gotowości do wsparcia drużyny pozostawali również zawodnicy rezerwowi: Bartosz Radecki oraz Dominik Więczasek - piszą na swoim fanpage druhowie z OSP Starachowice - Michałów.

Podium zawodów:

  • OSP Starachowice os. Michałów
  • OSP Styków
  • OSP Tychów Stary

W zmaganiach sportowo-pożarniczych udział wzięły także reprezentacje: OSP Mirzec, OSP Gadka, OSP Brody, OSP Wielka Wieś, OSP Krynki, OSP Trębowiec, OSP Osiny, OSP Ambrożów, OSP Ruda oraz OSP Lubienia. Wszystkim druhom i druhnom należą się ogromne brawa za sportową postawę, wylewany pot i emocje, które trzymały w napięciu do samego końca.

Czas na kolejny krok: Kierunek Strawczynek

Składamy serdeczne podziękowania naszym zawodnikom za świetne przygotowanie i godne reprezentowanie jednostki, a pozostałym drużynom za niesamowitą, czystą walkę w duchu fair play. Zwycięstwo w powiecie to jednak nie koniec strażackich emocji. Już w najbliższą niedzielę (20.09.) nasza reprezentacja powalczy o kolejne trofea na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Strawczynku - zapowiadają strażacy ochotnicy.

Strażacy OSP podczas zawodów w Brodach operują przy pompie na murawie. O sukcesie druhów przeczytasz na Eska Starachowice.
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Zapraszamy mieszkańców powiatu starachowickiego do wstąpienia w szeregi OSP Starachowice, os. Michałów. Czekamy zarówno na dzieci jak i młodzież - zachęca Sebastian Szkoda, Prezes OSP na Michałowie.

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