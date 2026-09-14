OSP Starachowice z os. Michałów na najwyższym stopniu podium. Sukces na powiatowych zawodach w Brodach

Zawody pożarnicze w Brodach. Liderzy i mistrzowski skład
Do walki o tytuł najlepszej drużyny w powiecie stanęło łącznie 14 zespołów, w tym jedna drużyna kobieca. Poziom tegorocznych zawodów był wyjątkowo wysoki – o wygranej decydowały pełne skupienie oraz znakomita współpraca w zespole. Strażacy musieli wykazać się doskonałym przygotowaniem i precyzją w takich konkurencjach jak sztafeta pożarnicza z przeszkodami czy rozwinięcie na czas linii gaśniczej z podaniem wody. Drużyna z Michałowa zaprezentowała doskonała formę, świetne przygotowanie oraz zimną krew pod presją czasu, czym zasłużenie przypieczętowała swoje zwycięstwo.
Naszą zwycięską reprezentację tworzą: Szymon Pocheć, Nikodem Nowak, Artur Walkiewicz, Piotr Borowiec, Arkadiusz Orczyk, Hubert Nowak, Oskar Kadłucki oraz Radosław Nowak. W gotowości do wsparcia drużyny pozostawali również zawodnicy rezerwowi: Bartosz Radecki oraz Dominik Więczasek - piszą na swoim fanpage druhowie z OSP Starachowice - Michałów.
Podium zawodów:
- OSP Starachowice os. Michałów
- OSP Styków
- OSP Tychów Stary
W zmaganiach sportowo-pożarniczych udział wzięły także reprezentacje: OSP Mirzec, OSP Gadka, OSP Brody, OSP Wielka Wieś, OSP Krynki, OSP Trębowiec, OSP Osiny, OSP Ambrożów, OSP Ruda oraz OSP Lubienia. Wszystkim druhom i druhnom należą się ogromne brawa za sportową postawę, wylewany pot i emocje, które trzymały w napięciu do samego końca.
Czas na kolejny krok: Kierunek Strawczynek
Składamy serdeczne podziękowania naszym zawodnikom za świetne przygotowanie i godne reprezentowanie jednostki, a pozostałym drużynom za niesamowitą, czystą walkę w duchu fair play. Zwycięstwo w powiecie to jednak nie koniec strażackich emocji. Już w najbliższą niedzielę (20.09.) nasza reprezentacja powalczy o kolejne trofea na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Strawczynku - zapowiadają strażacy ochotnicy.
Zapraszamy mieszkańców powiatu starachowickiego do wstąpienia w szeregi OSP Starachowice, os. Michałów. Czekamy zarówno na dzieci jak i młodzież - zachęca Sebastian Szkoda, Prezes OSP na Michałowie.