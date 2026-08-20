Do zdarzenia doszło po godzinie 7:00 na skrzyżowaniu ulicy Żytniej i Pastwiska. W tym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy: BMW i Jaecoo. Za kierownicą osobowego BMW siedział 31-latek, który poruszał się ulicą Żytnią w kierunku ulicy św. Jana Pawła II. Drugim uczestnikiem była kierująca Jaecoo, 48-letnia kobieta, która wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się kierującemu BMW, w wyniku czego doszło do zderzenia się tych pojazdów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierujący w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W związku z popełnionym wykroczeniem 48-latka otrzymała mandat karny - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.