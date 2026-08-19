Poważny wypadek na trasie S7 w Zaleziance. Rozbity dostawczy bus, lądował śmigłowiec LPR

Zgłoszenie o wypadku dotarło do nad kwadrans po godzinie 10:00. Wskutek zdarzenia droga w kierunku Radomia została całkowicie zablokowana. Wprowadzony został objazd "starą siódemką" z węzła Zalezianka do węzła Suchedniów. W działaniach ratowniczych bierze udział 12 strażaków w składzie 3 zastępów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.