Poważny wypadek na trasie S7 w Zaleziance. Rozbity dostawczy bus, lądował śmigłowiec LPR

Dawid Bąk
2026-08-19 11:32

W środę (19.08) przed południem na trasie S7 doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 10:15. Do wypadku doszło na zjeździe w miejscowości Zalezianka. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej zastano rozbitego busa dostawczego, który blokował lewy pas jezdni. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Rozbity bus i akcja LPR na trasie S7 w Zaleziance. 

W wypadku ucierpiał kierowca dostawczego busa, który jak się okazało uderzył w bariery energochłonne. Strażacy natychmiast przystąpili do zabezpieczenia terenu akcji, neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych za pomocą sorbentu oraz wsparcia zespołu ratownictwa medycznego w udzielaniu pomocy poszkodowanemu kierowcy. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Zgłoszenie o wypadku dotarło do nad kwadrans po godzinie 10:00. Wskutek zdarzenia droga w kierunku Radomia została całkowicie zablokowana. Wprowadzony został objazd "starą siódemką" z węzła Zalezianka do węzła Suchedniów. W działaniach ratowniczych bierze udział 12 strażaków w składzie 3 zastępów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

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