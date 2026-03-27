Koniec podziałów, czas na współpracę

Najważniejszą informacją dla fanów ciężarówek ze Starachowic jest fakt, że konflikt organizacyjny, który podzielił zeszłoroczną imprezę, został zażegnany. Prezes Stowarzyszenia Legenda STARa, Dariusz Dąbrowski, w rozmowie z nami potwierdził: „Wszystko wskazuje na to, że tę legendę będziemy organizować wspólnie z powiatem starachowickim”

Zgodnie z nowymi ustaleniami, głównym organizatorem wydarzenia ma być stowarzyszenie, natomiast Powiat Starachowicki wystąpi w roli partnera. „Będziemy dążyć do tego, aby w zgodzie i w jak najlepszych warunkach odbyło się całe wydarzenie, aby Legenda STARa 12 przeszła do historii z uwagi na swoją wyjątkowość i atrakcje, które zaprezentujemy” – podkreśla prezes Dąbrowski

Trasa z Północy na Południe

Nadchodząca edycja ma mieć wyjątkowy charakter, a jej początek zaplanowano na wybrzeżu. Konwój STARa, będący tradycyjnym wstępem do zlotu, wyruszy 18 sierpnia 2026 roku z Pomorza. Trasa ma prowadzić przez Gdańsk i Tczew, z planowanymi przystankami m.in. w Ciechanowie i Sulejówku, by 21 sierpnia dotrzeć do Rudy w gminie Brody.

Główne uroczystości w powiecie starachowickim zaplanowano na weekend 21–23 sierpnia 2026 r.. Jak zaznacza Dąbrowski: „Legenda 12 będzie miała wyjątkowy charakter. Będzie wiązała się z konwojem, który przyjedzie do Starachowic z północy kraju, znad morza”

Historyczne premiery i repliki z „duszą”

Uczestnicy mogą liczyć na prezentację unikalnych pojazdów, w tym pieczołowicie budowanych replik, które zapisały się w historii fabryki. Wśród nich znajdą się m.in. ciągniki siodłowe Star C200, które brały udział w wyścigach na torze Hungaroring w 1987 roku. Kolejną atrakcją będą repliki tzw. „Unistarów”, przygotowywanych niegdyś na rajd Dakar.

„W rękach członków stowarzyszenia jest dzisiaj 30 Starów. Część z nich jest przygotowywana na najbliższy zlot. Będą to premiery zupełne (...) repliki samochodów, które mają znaczenie absolutnie historyczne dla dawnej fabryki” – zapowiada Dariusz Dąbrowski. Prezes zdradził również, że trwają prace nad Starem w barwach Finlandii, którym jeździł znany kierowca rajdowy Jukka Jalonen, kierowca obiecał osobiście zjawić się na zlocie.

Atrakcje w terenie i w mieście

Program zlotu przewiduje widowiskowe próby terenowe w piaskowni w Grzybowej Górze, która ze względu na ukształtowanie terenu oferuje doskonałą widoczność dla publiczności. „Te próby w Grzybowej Górze są bardzo atrakcyjne (...) publiczność ma okazję oglądać popisy kierowców w całej okazałości. (...) Samochody poruszają się kilka metrów niżej w zagłębieniach piaskowni, więc nie ma absolutnie zagrożenia styku pomiędzy samochodami będącymi w ruchu a kibicami” – wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

Oficjalne otwarcie zlotu planowane jest na sobotę, 22 sierpnia o godzinie 10:00, tradycyjnie na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Finał imprezy, obejmujący paradę przez miasto i prezentacje na targowisku miejskim, odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia.

Legenda, która „robi hałas”

Nowością tegorocznej edycji jest nowa wizualizacja graficzna oraz... piosenka stworzona przy wsparciu sztucznej inteligencji, do której słowa napisali członkowie stowarzyszenia. Jak mówi Dariusz Dąbrowski: „Legenda STARa to impreza, gdzie historia robi hałas. I to chyba dobre dla nas wszystkich mieszkańców powiatu, że właśnie tym hałasem wokół Stara zwracamy uwagę na historię Fabryki Samochodów Ciężarowych”.

Zapisy na zlot ruszą tradycyjnie w lipcu na stronie legendastara.eu, przy czym organizatorzy planują limit 150 pojazdów. Choć zlot koncentruje się na Starach, prezes zaprasza wszystkich właścicieli klasyków: „Stary nie jeździły po naszych drogach same. (...) Zapraszamy wszystkich miłośników polskiej motoryzacji. Chcielibyśmy, aby to było swego rodzaju święto”

