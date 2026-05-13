Do zdarzenia doszło wczoraj, zaledwie kilka minut przed godziną 23:00. To właśnie wtedy dyżurny ostrowieckiej komendy odebrał pilne zgłoszenie o tzw. obywatelskim ujęciu nietrzeźwej kierującej.

Niebezpieczny styl jazdy zwrócił uwagę świadków

Wszystko zaczęło się od czujności jednej z kobiet prowadzących samochód. Zauważyła ona, że jadąca przed nią honda porusza się w sposób budzący grozę – pojazd jechał tzw. „wężykiem”, nie potrafiąc utrzymać prostego toru jazdy. Ten sam niepokojący styl prowadzenia auta dostrzegł kierowca volvo. Obaj świadkowie natychmiast nabrali podejrzeń, że za kierownicą japońskiego auta może siedzieć osoba pod wpływem alkoholu.

Gdy honda zatrzymała się na Alei Jana Pawła II, świadkowie nie wahali się ani chwili. Podjęli decyzję o ujęciu kierującej i uniemożliwieniu jej dalszej jazdy, po czym wezwali służby.

Szokujący wynik badania alkomatem

Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze z ostrowieckiej drogówki. Jak się okazało, podejrzenia świadków były w pełni uzasadnione, a rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej porażająca.

"W trakcie wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że za kierownicą hondy znajdowała się 29-letnia mieszkanka naszego miasta. Ostrowczanka podróżowała swoim pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie" – relacjonuje podkom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konsekwencje i apel policji

Nieodpowiedzialnej 29-latce grożą teraz surowe konsekwencje. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci podkreślają, że postawa osób, które zareagowały, jest godna najwyższego uznania.

"Na uznanie i pochwałę zasługuje obywatelska postawa zgłaszających, dzięki którym nie doszło do tragedii na drodze – podkreśla podkom. Ewelina Wrzesień. – Pamiętajmy, nietrzeźwy kierujący stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – dla nas i naszych bliskich. Bądźmy czujni i nie odwracajmy oczu, kiedy widzimy, że ktoś łamie przepisy lub podejrzanie się zachowuje. Od tego, czy zareagujemy, może zależeć czyjeś zdrowie i życie" – dodaje rzeczniczka

Policja przypomina również, że każda, nawet anonimowa informacja przekazana funkcjonariuszom, może pomóc w wyeliminowaniu z dróg śmiertelnego zagrożenia, jakim są pijani kierowcy.