Muzyczne uderzenie w Brodach. Oskar Cyms gwiazdą Festiwalu Pod Zaporą

Muzyczna uczta już w lipcu w Brodach

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach, pełniące rolę głównego organizatora, odsłania karty tegorocznego programu. I trzeba przyznać, że jest na co czekać. Dwudniowe święto muzyki (11-12 lipca) zapowiada się jako doskonała mieszanka stylów, która połączy pokolenia. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu pod Zaporą będzie artysta, który zachwyca głosem, a jego kariera na przestrzeni minionych lata rozwija się w błyskawicznym tempie.

Już dziś możemy zaprosić wszystkich tych, którzy kochają dobrą muzykę, a przy okazji cenią sobie świetną zabawę – podkreśla Wójt Gminy Ernest Kumek. 11 oraz 12 lipca teren zlokalizowany przy zaporze w Brodach zamieni się w wyjątkowe miejsce, pełne niespodzianek.

Oskar Cyms gwiazdą Festiwalu Pod Zaporą w Brodach

Największym magnesem tegorocznej edycji będzie bez wątpienia Oskar Cyms. To obecnie jedno z najgorętszych nazwisk polskiej sceny pop. Wokalista, który zdobył serca widzów i jurorów podczas Top of the Top Sopot Festival 2024 (sięgając po prestiżowego Bursztynowego Słowika), przyjedzie do Brodów ze swoimi największymi hitami.

Publiczność może liczyć na wykonania na żywo takich utworów jak:

„Na Niebie”,

„Niech Mówią”,

„Daj mi znać”,

„Cały czas”.

Festiwal Pod Zaporą w Brodach. Od góralskich rytmów po lokalne talenty

Festiwal Pod Zaporą to jednak nie tylko popowe brzmienia. O to, by temperatura pod sceną nie spadła, zadba zespół TerazMy. Grupa, obecna na rynku od 2010 roku, słynie z porywających występów live, w których umiejętnie łączy tradycję góralską i biesiadną z nowoczesnym pop-rockiem. Przeboje takie jak „Takiego Janicka” czy „Winko piję” to gwarancja świetnej zabawy.

Paula „Curly” Kucharska wystąpi na Festiwalu Pod Zaporą w Brodach

Organizatorzy nie zapomnieli również o lokalnych korzeniach. Ważnym punktem programu będzie występ Pauli „Curly” Kucharskiej. Artystka pochodząca z Gminy Brody cieszy się uznaniem dzięki swojej charyzmie i doskonałemu kontaktowi z publicznością.

Sceniczny wulkan energii

Jej pseudonim „Curly” (ang. kręcona) idealnie oddaje nie tylko charakterystyczną fryzurę, ale przede wszystkim jej osobowość. Na scenie Paula jest żywiołem – słynie z wyjątkowej charyzmy, która pozwala jej błyskawicznie nawiązać kontakt z publicznością. Nie jest typem statycznej wokalistki; jej występy to widowiska pełne ruchu i interakcji z ludźmi. Paula Kucharska to artystka, która stawia na jakość. Jej warsztat wokalny pozwala jej swobodnie poruszać się w nowoczesnych brzmieniach, zachowując przy tym duszę i emocjonalność.

Doceniamy twórczość i potencjał utalentowanych muzycznie osób, którzy wywodzą się z naszej Małej Ojczyzny. A Paula „Curly” z pewnością do takich należy – zaznaczył Wójt Kumek.

