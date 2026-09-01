Leży nad jedną z najpiękniejszych rzek w Świętokrzyskiem. Zachwyca turystów kaplicą projektu Santi Gucciego

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-09-01 16:21

Województwo świętokrzyskie to nie tylko góry i lasy. Znajdziemy tu również klimatyczne miasta. Jednym z nich jest Pińczów, często nazywany "małym Kazimierze". Skąd wzięło się to porównanie? Dlaczego warto odwiedzić to miasto? Będziecie pod wrażeniem, jakie atrakcje skrywa.

To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą
Autor: Agnieszka Jędrasik Pińczów.To miasto w woj. świętokrzyskim leży nad jedną z najpiękniejszych rzek w Świętokrzyskiem

Pińczów to jedno z piękniejszych miast woj. świętokrzyskiego

Pińczów to miasto o imponującej historii i wyjątkowym dziedzictwie. Choć dzisiaj bywa nieco w cieniu bardziej znanych turystycznie miejsc w regionie, takich jak Sandomierz czy Wiślica, to właśnie tutaj bije jedno z najciekawszych serc województwa świętokrzyskiego. Jego historia sięga aż 1428 roku, kiedy to prawa miejskie nadał mu król l Władysław Jagiełło na zamku w Lublinie.

Pińczów to malownicze miasto położone w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą. Znane jest ze swojej bogatej historii, sięgającej średniowiecza, oraz zachowanych zabytków, w tym renesansowej synagogi, ruin zamku Oleśnickich i charakterystycznej kapliczki św. Anny na wzgórzu. Miasto przez pewien czas było ważnym ośrodkiem reformacji w Polsce, a jego spokojna atmosfera i położenie w dolinie Nidy przyciągają turystów szukających wytchnienia od zgiełku większych miast. Pińczów bywa niekiedy nazywany "małym Kazimierzem" ze względu na swój urok i historyczny charakter.

Dlaczego Pińczów nazywany jest "Małym Kazimierzem"?

Pińczów bywa nazywany "małym Kazimierzem" z kilku powodów, które łączą te dwa malownicze miasta:

  • Urokliwa atmosfera i małomiasteczkowy charakter: Oba miasta charakteryzują się spokojną atmosferą, zabytkową architekturą i malowniczym położeniem nad rzeką (Nidą w Pińczowie, Wisłą w Kazimierzu Dolnym). Przyciągają turystów szukających wytchnienia od dużych aglomeracji.
  • Renesansowe dziedzictwo: Zarówno Pińczów, jak i Kazimierz Dolny posiadają cenne zabytki z okresu renesansu. W Pińczowie jest to m.in. renesansowa synagoga i ruiny zamku Oleśnickich, a w Kazimierzu Dolnym przepiękny renesansowy rynek i liczne spichlerze.
  • Historyczne znaczenie: Oba miasta mają bogatą i ważną historię. Pińczów był m.in. ważnym ośrodkiem reformacji w XVI wieku, a Kazimierz Dolny rozwijał się dzięki handlowi zbożem na Wiśle.
  • Malownicze położenie: Oba miasta położone są w atrakcyjnych krajobrazowo regionach. Pińczów leży w dolinie Nidy, a Kazimierz Dolny na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły.

Pińczów
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Czy wiesz, że Pińczów leży nad „Polskimi Tropikami”?

Choć Polska nie kojarzy się z gorącymi nurtami, Pińczów ma pod tym względem ogromne szczęście. Miasto położone jest w zakolu Nidy, która dumnie nosi miano najcieplejszej rzeki w Polsce.

Dlaczego Nida jest tak wyjątkowa?

  • Słoneczna rzeka: Nida jest rzeką nizinna, dość płytką i leniwą. Dzięki temu, że jej koryto jest mocno wyeksponowane na działanie promieni słonecznych, woda nagrzewa się błyskawicznie.
  • Letnie temperatury: W upalne dni temperatura wody w Nidzie potrafi przekroczyć 25-27°C, co czyni ją idealnym miejscem do kąpieli.
  • Raj dla kajakarzy: To właśnie dzięki ciepłej wodzie i malowniczym meandrom, spływy kajakowe w okolicach Pińczowa cieszą się opinią najbardziej komfortowych w kraju.

Co warto zobaczyć w Pińczowie? Najciekawsze atrakcje turystyczne

Jeśli planujesz wycieczkę do Pińczowa, koniecznie zobacz te miejsca. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych propozycji:

  • Renesansową kaplicę św. Anny, stojącą na wzgórzu z przepięknym widokiem na miasto i dolinę Nidy. Panorama ta zachwycała wielu, w tym pisarza Adolfa Dygasińskiego, który uwiecznił ją w swoich utworach
  • Renesansową synagogę z końca XVI wieku na Mirowie, uważaną za perłę architektury żydowskiej w Polsce i jeden z najstarszych zachowanych zabytków kultury starozakonnych. W jej wnętrzach zachowały się manierystyczny Aron ha-kodesz, fragmenty hebrajskich sentencji i malowideł
  • Dom Ariański, budynek z dekoracyjną rustyką, tradycyjnie nazywany „Drukarnią ariańską”
  • Kościół Nawiedzenia NMP pojawił się w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska
  • Rynek: Centralny plac miasta z zachowaną zabytkową zabudową, w tym kamienicami z XIX i XX wieku. Warto pospacerować po rynku i poczuć atmosferę miasta.

Pińczów, choć mniejszy od Kazimierza Dolnego, oferuje bogactwo historycznych i kulturowych atrakcji, które z pewnością zainteresują każdego odwiedzającego.

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