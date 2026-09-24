Ma 700 metrów długości i nawet 20 metrów głębokości. Mało kto zna ten wąwóz w Świętokrzyskiem

Widok z dna lessowego jaru

Dojazd do wąwozu od strony Kunowa wymaga pokonania odcinka pod górę. Wjeżdżając lub wchodząc w głąb formacji, po obu stronach drogi wyrastają ściany jaskrawego, żółtego lessu, które tworzą wyraźnie wyodrębniony korytarz pomiędzy wioskami. Po przejechaniu tego fragmentu i wyjściu na wyżej położony teren otwiera się panorama na pofałdowane krajobrazy ziemi świętokrzyskiej.

Autor: Agnieszka Jędrasik Wąwóz w Udzicowie

700 metrów długości i nawet 20 metrów głębokości

Długość tutejszego wąwozu lessowego na około 700 metrów i nawet 20 metrów głębokości. Kluczową cechą terenu są strome, żółte ściany lessowe otaczające przejazd.

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Budowa geologiczna i tło historyczne

Głównym budulcem wąwozu widocznym na miejscu jest żółty less. Wąwóz w Udzicowie stanowi naturalną drogę dojazdową łączącą okoliczne miejscowości w gminie Kunów. Wyjazd z korytarza na otwartą przestrzeń prowadzi bezpośrednio na punkty widokowe, z których można obserwować okoliczne pola i wzgórza województwa świętokrzyskiego. Głębokie jary lessowe w tym rejonie powstają na skutek naturalnego wypłukiwania podłoża przez spływające wody.

Wąwóz w Udzicowie pokazuje, jak w gminie Kunów zwykła trasa miedzywioskowa przekształca się w głęboki jar wycięty w lessowym podłożu. Wyjście z zacienionego korytarza na otwartą przestrzeń nad ścianami wąwozu daje przejrzysty obraz charakterystycznego rzeźbienia terenu w tej części województwa świętokrzyskiego.

Gmina Kunów słynie z wąwozów

W gminie Kunów oraz w jej najbliższej okolicy znajduje się wiele malowniczych wąwozów lessowych.

Wąwóz w Udzicowie – wąwóz lessowy z drogą łączącą okoliczne wioski, biegnący pomiędzy wysokimi, jaskrawymi ścianami żółtego lessu; jego długość szacowana jest na około 700 metrów.

– wąwóz lessowy z drogą łączącą okoliczne wioski, biegnący pomiędzy wysokimi, jaskrawymi ścianami żółtego lessu; jego długość szacowana jest na około 700 metrów. Wąwóz w okolicy wsi Małe Jodło – naturalny wąwóz o gruntowym podłożu i długości około 550 metrów, wyróżniający się wysokimi ścianami oraz rosnącymi na ich skraju dębami.

– naturalny wąwóz o gruntowym podłożu i długości około 550 metrów, wyróżniający się wysokimi ścianami oraz rosnącymi na ich skraju dębami. Wąwóz w rejonie miejscowości Rutki i Sosnówka – krótszy, ale równie malowniczy wąwóz lessowy prowadzący w kierunku drogi wojewódzkiej nr 756.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie