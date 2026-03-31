Maleniec. Ciekawostka etymologiczna i dawna pustka

Zanim w tej okolicy stanęły pierwsze fabryczne hale, dzisiejszy Maleniec był bezludną, leśną głuszą. Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała „Maliniec”. Skąd takie miano? Odpowiedź jest prosta i urzekająca: ta dzika okolica wyróżniała się na tle okolicznych borów tym, że niezwykle obficie porastały ją dzikie maliny.

Przed wiekami panowała tu malownicza cisza, przerywana jedynie śpiewem ptaków i szmerem rzeki Czarna Konecka. Możemy sobie tylko wyobrazić tę dawną pustkę – bezkresne lasy, w których słońce przedzierało się przez gęste korony drzew, oświetlając połacie czerwonych owoców. To właśnie ta „kraina malin” stała się fundamentem dla późniejszej historii Maleńca, gdy człowiek postanowił okiełznać tutejszą naturę na potrzeby przemysłu.

Historia Maleńca. Od leśnej głuszy do przemysłowej potęgi

Wszystko zmieniło się w roku 1782, kiedy to kasztelan łukowski Jacek Jezierski zakupił te dobra. Nowy właściciel dostrzegł potencjał w płynącej przez lasy wodzie. Już w 1794 roku wybudował tu młyn, tartak oraz warsztaty metalurgiczne. Aby zasilić urządzenia, na rzece Czarnej Koneckiej utworzono ogromny zbiornik wodny o powierzchni 16 hektarów, który do dziś przydaje okolicy romantycznego charakteru.

Ciekawostki o Maleńcu nie kończą się na etymologii. Czy wiedzieliście, że:

W 1787 roku zakład wizytował sam król Stanisław August Poniatowski

Tutejsza rzeka, Czarna Konecka (zwana też Malenicką), była niegdyś określana mianem „najpracowitszej rzeki Rzeczypospolitej” , napędzając energią swych wód nawet 250 zakładów

, napędzając energią swych wód nawet 250 zakładów Losy rodziny Bocheńskich, późniejszych właścicieli Maleńca, stały się inspiracją dla Stefana Żeromskiego przy tworzeniu postaci Józefa Odrowąża w „Wiernej Rzece".

Żelazne serce ukryte w lasach

W połowie XIX wieku Polska mogła szczycić się Maleńcem jako jednym z najnowocześniejszych prywatnych zakładów górniczo-hutniczych w Królestwie Polskim. Kolejni właściciele, jak Tadeusz Bocheński czy Feliks Wielogłowski, wprowadzali innowacyjne maszyny do produkcji gwoździ, łopat i szpadli. Co ciekawe, malenieckie narzędzia były tak solidne, że po II wojnie światowej wykorzystywano je przy odbudowie zniszczonej Warszawy.

Dziś Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu to unikalne muzeum, gdzie technika współgra z naturą. Zwiedzający mogą zobaczyć „Mariannę” – największe drewniane koło wodne w Polsce o średnicy 5,5 metra, a także poczuć respekt przed „Szaleńcem z Maleńca”, czyli ważącym 20 ton kołem zamachowym.

Malowniczy zakątek na mapie Polski

Mimo upływu wieków, Maleńiec zachował swój przyrodniczy urok. Choć zniknęła już dawna aleja starych olch, lesiste tereny, rzeka i staw wciąż przyciągają turystów spragnionych ciszy i kontaktu z historią. Wieś liczy dziś jedynie kilkudziesięciu mieszkańców, co sprawia, że wciąż można tu odnaleźć echo dawnej „pustki”, która niegdyś tak bardzo urzekła pierwszych osadników obfitością malin.

Dla osób szukających aktywności, okolica oferuje szlaki turystyczne (w tym czerwony szlak z rezerwatu Diabla Góra) oraz spływy kajakowe Czarną Malenicką, która wciąż płynie przez tereny porośnięte gęstymi lasami. To idealne miejsce, by odkryć, jak z dzikiej krainy malin wyrosło żelazne serce staropolskiego przemysłu.

Atrakcje Maleńca i okolic

W bezpośrednim sąsiedztwie Maleńca oraz w promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się wiele atrakcji turystycznych, od unikalnych zabytków techniki po malownicze miejsca rekreacyjne.

Atrakcje w samym Maleńcu

Sercem miejscowości jest Zabytkowy Zakład Hutniczy, w którym warto zobaczyć:

" Mariannę” – największe drewniane koło wodne w Polsce o średnicy 5,5 metra

„Szaleńca z Maleńca" – potężne, ważące 20 ton koło zamachowe

Hale produkcyjne walcowni i gwoździarni z autentycznym XIX-wiecznym wyposażeniem, takim jak prasy, nożyce i gwoździarki

Wystawy historyczne, m.in. „Kraina Cyklopów" oraz „Powstańczy Arsenał"

oraz „Powstańczy Arsenał” Jezioro Malenickie – rozlewisko rzeki Czarnej Koneckiej, które jest doskonałym miejscem na biwak i odpoczynek nad wodą.

Miejsca w najbliższej okolicy (do 20 km)

Sielpia Wielka (ok. 10 km): Jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w regionie z dużym zalewem rekreacyjnym, piaszczystymi plażami oraz licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Znajduje się tam również Muzeum Zagłębia Staropolskiego

Końskie (ok. 20 km): Warto tu odwiedzić Zespół pałacowo-parkowy (Park Miejski im. Tarnowskich), Muzeum Regionalne PTTK oraz zabytkową Kolegiatę pw. św. Mikołaja i Wojciecha

Stara Kuźnica (k. Końskich): Znajduje się tam unikalna w skali kraju kuźnica mechaniczna (filia Muzeum Techniki NOT w Warszawie), napędzana kołem wodnym

Ruda Maleniecka: Miejscowość gminna, w której historycznie funkcjonowały ważne zakłady metalurgiczne (pudlingarnia i walcownia) oraz pierwsza w Królestwie Polskim Stacja Doświadczalna Rybacka

: Miejscowość gminna, w której historycznie funkcjonowały ważne zakłady metalurgiczne (pudlingarnia i walcownia) oraz pierwsza w Królestwie Polskim Stacja Doświadczalna Rybacka Machory: Wieś położona nad rzeką Czarną, gdzie można zobaczyć historyczne pozostałości po dawnej fryszerni i zakładach metalowych.

Aktywny wypoczynek i natura

Spływy kajakowe rzeką Czarną Malenicką (Konecką): Rzeka ta, zwana niegdyś „najpracowitszą rzeką Rzeczypospolitej”, oferuje piękne i wymagające trasy kajakowe prowadzące przez lasy, m.in. od Sielpi w stronę Sulejowa

Szlaki turystyczne: Przez Maleniec przebiega czerwony szlak turystyczny, prowadzący z rezerwatu przyrody Diabla Góra do miejscowości Łączna. Okolica sprzyja również turystyce rowerowej i wędkarstwu dzięki lesistym terenom i obecności stawów.

W samym zakładzie w Maleńcu organizowane są również wydarzenia cykliczne, takie jak Kuźnice Koneckie (lipiec), podczas których odbywają się pokazy wytopu żelaza w dymarkach i inscenizacje historyczne.

źródło: Wikipedia, Swietokrzyskie Travel