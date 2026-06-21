Sanepid wydał nowy komunikat o jakości wody w Starachowicach. Jest zielone światło dla mieszkańców

Niedzielny raport. Wyniki są jednoznaczne

Po serii badań próbek pobranych w ostatnich dniach, laboratorium potwierdziło, że woda spełnia wszystkie normy mikrobiologiczne. W systemie nie stwierdzono już obecności groźnych bakterii Escherichia coli ani enterokoków, które wcześniej wymusiły wprowadzenie surowych ograniczeń. Dyrektor Sanepidu, Ewa Dróżdż, przekazała dobre wieści. Optymistyczny wariant, zakładający opanowanie kryzysu do końca tygodnia, stał się faktem.

Dlaczego woda wciąż pachnie chlorem?

Mimo zniesienia obostrzeń, w wielu mieszkaniach wciąż czuć charakterystyczną, chemiczną woń. Prezes wodociągów, Jerzy Miśkiewicz, uspokaja – to naturalny efekt końcowy walki z bakteriami.„Posmak chloru jest niezbędny do dezynfekcji tego rurociągu i tych rurociągów rozchodzących się po całym mieście” – wyjaśniał prezes.Chlor był dozowany na ulicy Iglastej do obu głównych magistral, dlatego jego zapach może docierać do mieszkańców „falami”, zależnie od tego, jak dużo wody jest w danej chwili pobierane w konkretnej okolicy. Dawki są w pełni bezpieczne dla zdrowia, a sam chlor jest najskuteczniejszym sposobem na unieszkodliwienie bakterii grupy coli.

Czas na powrót do normalności

Dzięki intensywnemu płukaniu sieci przez hydranty oraz chlorowaniu, udało się oczyścić ponad 400 kilometrów rur. Mieszkańcy nie muszą już korzystać z beczkowozów, które przyjechały z pomocą m.in. z Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska-Kamiennej.Warto jednak pamiętać o radzie prezesa PWiK: w przypadku najmłodszych dzieci, poniżej pierwszego roku życia, zawsze warto zachować ostrożność i podawać wodę przegotowaną, niezależnie od aktualnych komunikatów. Kryzys został zażegnany, ale dla Starachowic była to lekcja, jak ważna jest szybka reakcja i współpraca służb w sytuacjach ekstremalnych.

Co musisz zrobić teraz? Sanepid wydaje „instrukcję obsługi” kranu

Mimo że woda jest już bezpieczna, powrót do normalności wymaga od nas kilku prostych, ale ważnych kroków. Sanepid wydał specjalne zalecenia, które pomogą uniknąć skutków ubocznych intensywnego czyszczenia sieci.Najważniejsze zadanie: Płukanie instalacji Jeśli Twój domowy kran nie był używany przez kilka ostatnich dni, w rurach mogła zalegać woda o zmienionej barwie. Ewa Dróżdż, dyrektor starachowickiego Sanepidu, radzi w oficjalnych zaleceniach:„Jeśli zauważysz zmianę barwy wody, odkręć kran i pozwól jej spływać przez kilka minut aż stanie się całkiem bezbarwna. [...] Odkręć krany i prowadź płukanie do momentu uzyskania optymalnej temperatury wody, czyli minimalnej dla wody zimnej i maksymalnej dla wody ciepłej”.Ważne ostrzeżenie: Nigdy nie używaj do picia ani higieny wody, która stała w rurach przez wiele dni (tzw. zastoiny), szczególnie tej ciepłej.

Uwaga na skórę, niemowlęta i… rybki w akwarium

Intensywne chlorowanie, choć skuteczne w walce z bakteriami, ma swoje skutki uboczne. Woda o podwyższonym stężeniu chloru może być agresywna dla wrażliwej skóry. Jak zaznacza dyrektor Ewa Dróżdż:„Woda chlorowana ma właściwości wysuszające skórę. Dlatego dla noworodków, niemowląt oraz osób z silnym atopowym zapaleniem skóry (AZS), do mycia zaleca się profilaktyczne stosowanie wody butelkowanej lub przegotowanej”.Jeśli musisz korzystać z kranówki, skróć kąpiel do 5–10 minut, a zamiast pocierać skórę ręcznikiem – delikatnie go przykładaj i stosuj emolienty.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Zwierzęta domowe: Psy i koty mają czulszy węch, więc zapach chloru może je zniechęcać do picia. Warto mieć to na uwadze podczas nadchodzących upałów.

Akwaryści: To krytyczny moment dla posiadaczy ryb. „Woda chlorowana jest śmiertelnie niebezpieczna dla zwierząt wodnych oddychających skrzelami. Nigdy nie dodawaj jej do akwarium”.

Jak pozbyć się chloru? Wystarczy przegotować wodę przez 2–3 minuty lub odstawić ją w szerokim naczyniu na godzinę, aby chlor sam odparował.

Służby sanitarne zapowiadają, że prewencyjne chlorowanie (choć o mniejszym stężeniu) potrwa aż do 25 czerwca 2026 roku. Warto więc zachować te wskazówki pod ręką przez kilka najbliższych dni.

Krótkie podsumowanie kryzysu. Jak do tego doszło?

Wodny paraliż Starachowic trwał od połowy czerwca. Przypomnijmy najważniejsze fakty:

Przyczyna. Do skażenia doszło podczas prac naprawczych na głównej magistrali przy ulicach Partyzantów, 8 Maja prowadzonych między 11 a 14 czerwca.

Do skażenia doszło podczas prac naprawczych na głównej magistrali przy ulicach Partyzantów, 8 Maja prowadzonych między 11 a 14 czerwca. Fatalny zbieg okoliczności. W wyniku rozszczelnienia sieci i intensywnych opadów deszczu, „woda z wykopu” przedostała się do głównej rury przesyłowej, a następnie powędrowała w stronę osiedla Południe.

W wyniku rozszczelnienia sieci i intensywnych opadów deszczu, „woda z wykopu” przedostała się do głównej rury przesyłowej, a następnie powędrowała w stronę osiedla Południe. Zagrożenie. Wykryta bakteria Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) to niebezpieczny patogen jelitowy, mogący powodować silne biegunki, wymioty i zatrucia pokarmowe.

Wykryta bakteria Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) to niebezpieczny patogen jelitowy, mogący powodować silne biegunki, wymioty i zatrucia pokarmowe. Skala. Problem dotknął m.in. osiedla Południe, Górniki, Skarpa oraz miejscowości w gminie Brody i Wąchocku.