Fałszywa wersja zdarzeń miała ukryć prawdę o śmiertelnym wypadku

6 listopada 2026 roku do pińczowskiej jednostki policji wpłynęła informacja o śmierci 44-letniego mężczyzny, który dzień wcześniej doznał poważnych obrażeń podczas prac na terenie jednej z firm w powiecie pińczowskim.

Początkowo współpracownicy przedstawiali zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek. Z ich relacji wynikało, że mężczyzna podczas sprzątania suszarni kukurydzy spadł z podestu i doznał obrażeń ciała w następstwie czego został przez nich przewieziony do szpitala. Jednak funkcjonariusze Wydziału kryminalnego, analizując zebrane informacje, nabrali podejrzeń, że przedstawiona wersja może nie odpowiadać rzeczywistości.

Skrupulatna weryfikacja zeznań, analiza monitoringu oraz kolejne czynności procesowe pozwoliły policjantom odtworzyć rzeczywisty przebieg zdarzenia. Ustalono, że 44-latek został wraz z drugim pracownikiem podniesiony na wysokość kilku metrów na łyżce ładowarki. W momencie zdarzenia sprzętem operował 53-latek. W pewnym momencie jeden z mężczyzn spadł na podłoże, doznając obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci - informuje Paula Kępińska z KPP w Pińczowie.

Śmierć 44-latka w pow. pińczowskim. Dwóch mężczyzn z zarzutami

W toku śledztwa wyszło również na jaw, że po tragedii podejmowano próby ukrycia jej rzeczywistych okoliczności. Jeden ze świadków składał fałszywe zeznania, a 50-letni pracodawca miał wpływać na inne osoby, nakłaniając je do przedstawiania nieprawdziwej wersji wydarzeń. Policjanci ujawnili także nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej i szkoleniach BHP zmarłego.

Dzięki konsekwentnym działaniom funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie udało się przełamać zmowę milczenia, zweryfikować fałszywe relacje i zgromadzić materiał dowodowy pozwalający na zatrzymanie dwóch mężczyzn w wieku 50 i 53 lata - dodaje policjantka.

19 listopada 2026 roku prokurator przedstawił im zarzuty m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbki na zdrowiu. Ponad to 50-letni pracodawca usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. To właśnie wobec niego sąd zastosował tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy, natomiast wobec drugiego z mężczyzn zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Obu mężczyznom za zarzucane czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.