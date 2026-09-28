Mieszkańcy Starachowic za odbiór śmieci zapłacą więcej. Jakie będą stawki w 2027 roku?

Przetarg na odbiór śmieci w Starachowicach rozstrzygnięty. Jakie stawki w 2027 roku?

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarstw domowych na lata 2027–2028 wystartowały trzy firmy. Wszystkie podmioty zadeklarowały gotowość do realizacji usługi od stycznia 2027 roku przez okres dwóch lat.

Oferty okazały się do siebie zbliżone cenowo. Aby rozstrzygnąć postępowanie i wyłonić wykonawcę, niezbędne było wyznaczenie nowej stawki opłaty śmieciowej, która wyniesie 39,60 złotych od osoby. Wyższa będzie również opłata dla mieszkańców, które nie wypełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. W takim przypadku miesięczna stawka wyniesie 118,80 złotych od jednego mieszkańca.

System gospodarki odpadami co do zasady powinien się bilansować wpływy powinny być równe wydatkom. U nas tak nie było. W ubiegłym roku rezygnując z części zadań miasto dołożyło 1,5 mln zł do systemu. Nowa stawka od stycznia 2027 roku będzie wynosiła 39 zł 60 gr. od osoby. Czy mogłoby być taniej? Raczej nie. Trzy różne konkurujące ze sobą firmy złożyły oferty, które są cenowo do siebie zbliżone. Prostych porównań stawek pomiędzy gminami nie da się robić z dwóch względów. Odbiór i zagospodarowanie z terenów gmin miejsko wiejskich w stosunku do miast jest o wiele tańsze przez dobry recykling, który łatwiej osiągnąć nie posiadając budynków wielorodzinnych na terenie gminy, rzadsze odbiory, niższe koszty związane z PSZOK i ilością oddawanych tam odpadów - informuje Prezydent Starachowic Marek Materek.

Uszczelnianie systemu. Bezpłatna komunikacja w Starachowicach tylko dla płacących za śmieci

Władze miasta nie zamierzają przechodzić nad podwyżkami do porządku dziennego bez podjęcia działań osłonowych i weryfikacyjnych. Głównym celem na najbliższe miesiące staje się maksymalne uszczelnienie systemu:

Wzmożone kontrole deklaracji: Nastąpi rygorystyczna weryfikacja danych zgłaszanych przez mieszkańców w deklaracjach śmieciowych.

Powiązanie opłat z darmowym transportem: Od nowego roku z bezpłatnej komunikacji miejskiej skorzystają wyłącznie osoby, które rozliczają PIT w Starachowicach oraz udowodnią regularne opłacanie podatku śmieciowego.

Dzięki tym krokom miasto chce wyeliminować sytuacje, w których część mieszkańców unika opłat, obciążając kosztami pozostałych uczestników systemu.

Nowe stawki za odbiór śmieci w Starachowicach od 2027 roku. Radni zdecydowali

Głosowanie dotyczące nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych w naszym mieście, odbyło się podczas sesji Rady Miejskiej w Starachowicach, która odbyła się w piątek, 25 września.

Za przyjęciem uchwały zagłosowali radni: Tomasz Andrzejewski, Agnieszka Cheda, Marek Kamiński, Lidia Niewczas, Jarosław Nowak, Marcin Nowakowski, Włodzimierz Orkisz, Marcin Sowula, Ilona Traczyk, Michał Walendzik, Dominik Zuba. Przeciwko uchwale byli: Artur Anduła, Mirosław Gęborek, Agnieszka Kuś, Dariusz Lipiec, Konrad Rączka Od głosu wstrzymała się radna Wioletta Trzos.