Czym dysponuje Centrum Kardiologii w Starachowicach? Wyposażenie i struktura

Nowo otwarty obiekt w budynku H (dawnym budynku Klinik Serca oraz ZOL) mieści pełną ścieżkę leczenia pacjenta kardiologicznego.

Pracownia Tomografii Komputerowej (Parter) Wyposażona w specjalistyczny tomograf dedykowany precyzyjnym badaniom tętnic wieńcowych, serca i zastawek.

Wyposażona w specjalistyczny tomograf dedykowany precyzyjnym badaniom tętnic wieńcowych, serca i zastawek. Pracownia Hemodynamiki i Zabiegowa (II Piętro) Dwie niezależne sale zabiegowe z centralną sterownią. Zostały wyposażone w angiografy najnowszej generacji GE, pozwalające na wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej (koronarografii, angioplastyki wieńcowej przy zawałach serca) oraz zabiegów elektrofizjologicznych (leczenie zaburzeń rytmu serca, wszczepianie stymulatorów). Systemy umożliwiają m.in. korejestrację i nakładanie obrazów z tomografii na obraz koronarografii w czasie rzeczywistym.

Dwie niezależne sale zabiegowe z centralną sterownią. Zostały wyposażone w angiografy najnowszej generacji GE, pozwalające na wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej (koronarografii, angioplastyki wieńcowej przy zawałach serca) oraz zabiegów elektrofizjologicznych (leczenie zaburzeń rytmu serca, wszczepianie stymulatorów). Systemy umożliwiają m.in. korejestrację i nakładanie obrazów z tomografii na obraz koronarografii w czasie rzeczywistym. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – OINK (I i II Piętro) Baza łóżkowa intensywnego nadzoru wzrosła dwukrotnie – z 6 do 12 stanowisk (po 6 na każdym piętrze). Każde stanowisko zaopatrzono w nowoczesne stacje monitorowania parametrów życiowych dla pacjentów z zawałem serca, ostrą niewydolnością czy ciężkimi zaburzeniami rytmu.

Baza łóżkowa intensywnego nadzoru wzrosła dwukrotnie – z 6 do 12 stanowisk (po 6 na każdym piętrze). Każde stanowisko zaopatrzono w nowoczesne stacje monitorowania parametrów życiowych dla pacjentów z zawałem serca, ostrą niewydolnością czy ciężkimi zaburzeniami rytmu. Oddział Kardiologiczny (Parter, I i II Piętro) Liczba łóżek na oddziale zwiększyła się z 24 do 28. Nowe sale są dwuosobowe, z własnymi łazienkami.

Liczba łóżek na oddziale zwiększyła się z 24 do 28. Nowe sale są dwuosobowe, z własnymi łazienkami. Pracownia Echokardiografii. Wyposażona w dwa echokardiografy (w tym najnowocześniejszy aparat zakupiony z KPO obsługujący badania 3D przezklatkowe i przezprzełykowe).

Wyposażona w dwa echokardiografy (w tym najnowocześniejszy aparat zakupiony z KPO obsługujący badania 3D przezklatkowe i przezprzełykowe). Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej oraz Poradnia Kardiologiczna (Parter) Wyposażone w bieżnie treningowe, cykloergometry, orbitreki, stanowiska do pionizacji oraz aparaturę do 24-godzinnego monitorowania EKG i Holtera.

Głos szefowej kardiologii „Pokażemy to, co mamy najlepszego”

Kierownikiem Oddziału Kardiologii w Starachowicach jest lek. Aleksandra Serwicka, która wraz z zespołem przygotowała placówkę na przyjęcie pierwszych chorych w nowej lokalizacji.

Całe Centrum Kardiologii usytuowane będzie na trzech poziomach. Na parterze działa poradnia kardiologiczna oraz rehabilitacja kardiologiczna. W najbliższych dniach zostanie otwarta również pracownia tomografii komputerowej. Pierwsze i drugie piętro to część oddziałowa, a na drugim piętrze znajduje się część zabiegowa wyposażona w dwa nowoczesne angiografy – lek. Aleksandra Serwicka, kierownik Oddziału Kardiologii w Starachowicach

Szefowa starachowickiej kardiologii zwraca uwagę na przełomowe możliwości diagnostyczne, do których mieszkańcy powiatu nie mieli dotąd bezpośredniego dostępu na miejscu.

Znajdujemy się w pracowni tomografii komputerowej, wyposażonej w jeden z najnowocześniejszych tomografów do badań serca, głównie do badań tętnic wieńcowych, ale też zastawek. Do tej pory mieszkańcy Starachowic i okolic nie mieli możliwości wykonania tego badania w naszym szpitalu, musieli jeździć do innych jednostek.

Aleksandra Serwicka podkreśla także wysoki komfort warunków hospitalizacji w nowym obiekcie. Dwuosobowe sale zostały zaopatrzone w osobne węzły sanitarne oraz nowoczesny system przyzywowy, zapewniający stały kontakt z personelem pielęgniarskim. Na oddziale zadbano również o biblioteczkę dla pacjentów.

- "Możecie być pewni, że będziecie w najlepszych rękach, leczeni przez najlepszych specjalistów z użyciem najlepszego dostępnego obecnie sprzętu" - dodaje lek.Aleksandra Serwicka

Samorządowcy o inwestycji. Realne ratowanie życia i realizacja obietnic

Utworzenie zintegrowanego centrum kardiologicznego to wynik wielomiesięcznych starań władz samorządowych oraz dyrekcji szpitala o pozyskanie funduszy unijnych. Marek Materek, Prezydent Starachowic, nie kryje satysfakcji z zakończenia prac i udostępnienia obiektu pacjentom.

Mamy to! 20 mln zł na rozwój kardiologii w Starachowicach! Jedno z najnowocześniejszych Centrów Kardiologii w Polsce oficjalnie otwarte w Starachowicach. Wszystko to dzięki pozyskanym przez starachowicki szpital środkom europejskim z Krajowego Planu Odbudowy. To kolejny punkt z naszego programu wyborczego, który zostaje zrealizowany. Pacjenci zyskają dostęp do kompleksowej opieki kardiologicznej z wykorzystaniem najnowszych technologii – Marek Materek, Prezydent Starachowic.

Znaczenie projektu dla całego powiatu akcentuje również Piotr Babicki, Starosta Starachowicki

– To inwestycja, która realnie ratuje życie, poprawia komfort leczenia i rozwija naszą powiatową służbę zdrowia. Pacjenci skorzystają podwójnie – leczenie będzie bardziej kompleksowe i odbywać się będzie w jednym budynku, bez konieczności czasochłonnego transportowania między oddziałami – Piotr Babicki, Starosta Starachowicki

Kierownik pracowni hemodynamiki, dr Aleksander Stępień, zaznacza, że nowa infrastruktura służy nie tylko mieszkańcom Starachowic i powiatu starachowickiego, ale również pacjentom kierowanym z okolicznych szpitali, m.in. ze Skarżyska-Kamiennej czy Iłży. Zespół medyczny zapewnia całodobową opiekę przez 7 dni w tygodniu.