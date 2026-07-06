Absolutny rekordzista. 3,7 mln złotych przychodu!

Bezsprzecznym liderem pod względem skali operacji finansowych jest Marek Maciukajć. Radny ten w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej wykazał za ubiegły rok astronomiczny przychód w wysokości 3 756 718,03 zł. Co ciekawe, mimo tak ogromnego obrotu, zadeklarowany dochód z tego tytułu wyniósł 0,00 zł. Maciukajć to również król gotówki – zgromadził na kontach 540 000 zł oraz 8 800 euro. Jego dom o powierzchni 310 m² jest wart około 1,1 mln złotych.

Milionowe zarobki „na rękę”- Mirosław Wojciechowski

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę realne dochody z pracy (umowy o pracę), na czoło wysuwa się Mirosław Wojciechowski. Jego wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w szpitalu (SPZZOZ – Szpital w Iłży) oraz innych źródeł wyniosło rekordowe 1 186 286 zł. Radny Wojciechowski posiada również imponujące zasoby walutowe: 103 tys. dolarów oraz 46 tys. euro, a jego polskie oszczędności przekraczają 550 tys. zł

Finansowa elita powiatu: Starosta i Dyrektorzy

Tuż za milionerami plasuje się grupa radnych piastujących wysokie funkcje administracyjne:

Piotr Babicki (Starosta). Zarobił w Starostwie 249 972,62 zł, do czego doliczyć należy ponad 32 tys. zł z rady nadzorczej. Posiada dom wart 500 000 zł.

Zarobił w Starostwie do czego doliczyć należy ponad 32 tys. zł z rady nadzorczej. Posiada dom wart Piotr Ambroszczyk. Łączne dochody z wielu źródeł (m.in. CUS, dieta radnego, praca doradcy) wyniosły u niego 255 078,81 zł.

Łączne dochody z wielu źródeł (m.in. CUS, dieta radnego, praca doradcy) wyniosły u niego Jarosław Samela. Jako etatowy członek zarządu powiatu uzyskał dochód z umowy o pracę w wysokości 186 941,14 zł. Może się pochwalić sporymi oszczędnościami – ponad 465 tys. zł.

Autor: Piotr Babicki/ Facebook Milionowe obroty i skromne oszczędności. Ranking majątków radnych powiatu. Kto jest rekordzistą, a kto „najbiedniejszy”?

Najbiedniejsi czy najbardziej oszczędni? Szokujące kontrasty

Na drugim biegunie zestawienia znajdują się radni, których zasoby gotówkowe są zaskakująco niskie w porównaniu do liderów rankingu.

Kinga Sawicka . Wykazała zaledwie 1 066,36 zł oszczędności. Jej roczne dochody z diet i umów zlecenia zamknęły się w kwocie około 60 tys. zł.

. Wykazała zaledwie oszczędności. Jej roczne dochody z diet i umów zlecenia zamknęły się w kwocie około 60 tys. zł. Danuta Krepa . Na rachunku bieżącym zgromadziła tylko 2 100 zł. Jej głównym źródłem utrzymania jest emerytura (85 505 zł) oraz dieta radnej (25 110 zł).

. Na rachunku bieżącym zgromadziła tylko Jej głównym źródłem utrzymania jest emerytura oraz dieta radnej Rafał Lipiec. Zadeklarował oszczędności w kwocie 6 500 zł, choć jego zarobki z pracy zawodowej są stabilne i wyniosły ponad 146 tys. zł

Garaże pełne luksusu i... klasyki

Dysproporcje widać również na drogach. Podczas gdy Jarosław Samela jeździ najnowszym Lexusem ES300H z 2024 roku, a Stanisław Wojtan posiada dwa Lexusy (modele NX 300 i NX 350), radny Paweł Brzozowski stawia na motoryzacyjną duszę. W jego oświadczeniu znajdziemy m.in. kultowego Mercedesa 190 z 1986 roku oraz Volkswagena Transportera z 1991 roku. Z kolei najdroższy dom w zestawieniu należy do Przemysława Czai i jest wyceniany na 1,5 mln złotych.

Sportowiec w radzie. Finansowy „wyczyn” Jarosława Olecha

W morzu cyfr dotyczących diet i umów o pracę, oświadczenie Jarosława Olecha czyta się niemal jak sportową kronikę. Radny ten jest jedynym w całym zestawieniu, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia sportowe od Urzędu Miejskiego w Starachowicach w wysokości 15 000 zł. To ciekawy kontrast dla „czysto urzędniczych” dochodów jego kolegów. Olech, pracując w Ośrodku Sportowym WIKING (gdzie zarobił blisko 53 tys. zł), udowadnia, że pasja może być również wymiernym elementem majątku

Podsumowanie. Przepaść majątkowa w radzie

Analiza oświadczeń pokazuje, że Rada Powiatu to mozaika finansowa. Mirosław Wojciechowski zarabia w rok tyle, co radna Kinga Sawicka w ciągu blisko 20 lat (bazując na ich obecnych dochodach). Największą dysproporcję widać jednak w oszczędnościach – rekordzista Wojciechowski ma na kontach (po przeliczeniu walut) ponad milion złotych, co stanowi niemal tysiąckrotność oszczędności radnej Sawickiej. Takie zestawienie pokazuje, jak różne doświadczenia życiowe i zawodowe wnoszą radni do pracy na rzecz powiatu.

Oto zestawienie najciekawszych, często zaskakujących faktów z prześwietlonych oświadczeń majątkowych radnych, które wykraczają poza standardowe rubryki:

Strażak w Mustang-u. Radny Konrad Kosiarski, pełniący na co dzień funkcję dowódcy zastępu w Straży Pożarnej, w swoim garażu obok Audi i Forda Focusa posiada prawdziwą ikonę motoryzacji – Forda Mustanga z 2016 roku.

Radny pełniący na co dzień funkcję dowódcy zastępu w Straży Pożarnej, w swoim garażu obok Audi i Forda Focusa posiada prawdziwą ikonę motoryzacji – Król obligacji państwowych. Hubert Michalski wykazuje wyjątkowe zaufanie do państwowych papierów wartościowych – zgromadził on obligacje Skarbu Państwa o imponującej wartości 779 400 zł.

wykazuje wyjątkowe zaufanie do państwowych papierów wartościowych – zgromadził on Hojna darowizna od taty. W rubryce dodatkowych dochodów radnego Roberta Sowuli widnieje niezwykle miły akcent rodzinny – darowizna od ojca w wysokości 100 000 zł.

W rubryce dodatkowych dochodów radnego widnieje niezwykle miły akcent rodzinny – Multizadaniowiec zarobkowy. Piotr Ambroszczyk bije rekordy w liczbie źródeł utrzymania – w oświadczeniu wymienił aż 6 różnych tytułów, z których czerpie dochody, od pracy dyrektora i kierownika w różnych ośrodkach, po funkcję trenera w fundacji i doradcy biznesowego

.