50 tysięcy złotych w kilka minut. Cena kłamstwa

Wszystko zaczęło się 30 kwietnia 2026 roku w Starachowicach. Do seniorki zadzwonili oszuści, którzy mistrzowsko odegrali swoje role. Przekonali kobietę, że są funkcjonariuszami policji i że jej córka spowodowała wypadek samochodowy. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, potrzebne były pieniądze – i to niemałe.

Niestety, pod wpływem ogromnej presji czasu i stresu, pokrzywdzona uwierzyła w tę opowieść. Przekazała 21-latkowi gotówkę w kwocie 50 000 zł. Scenariusz był klasyczny dla tego typu przestępstw: wywołanie poczucia zagrożenia, podszycie się pod osobę godną zaufania i szybki odbiór łupu przez tzw. „odbieraka”.

Szybka gotówka czy szybki areszt?

Młodzi sprawcy nie cieszyli się długo wolnością. Dzięki działaniom policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, pierwszy z nich – 21-letni „odbierak” – wpadł już 7 maja 2026 roku. Tydzień później, 15 maja, zatrzymano jego wspólnika, 22-latka. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

To, co najbardziej uderza w tej sprawie, to wiek sprawców. W wieku 21 i 22 lat, zamiast rzetelnej pracy, wybrali metodę, która polega na bezwzględnym manipulowaniu emocjami najsłabszych. Oszuści tacy jak oni często wykorzystują fakt, że seniorzy darzą instytucje takie jak Policja dużym szacunkiem.

Dlaczego to wciąż działa?

Oszuści są coraz bardziej wyrafinowani. Stosują techniki socjotechniczne, mówią z pośpiechem, stosują groźby lub straszą konsekwencjami prawnymi. W przypadku metody „na policjanta” często wmawiają ofiarom, że uczestniczą w tajnej akcji rozpracowania szajki okradającej banki.

Pamiętajmy o złotych zasadach bezpieczeństwa:

Policja nigdy nie informuje o prowadzonych akcjach przez telefon.

Funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani kosztowności osobom postronnym.

Prawdziwy policjant podczas czynności musi się wylegitymować w sposób umożliwiający odczytanie jego danych

Przestroga dla młodych

Ta sprawa to jasny sygnał dla każdego, kto uważa, że oszukiwanie starszych osób to „łatwy pieniądz”. Starachowiccy 20-latkowie mogą teraz spędzić za kratkami nawet 8 lat. Organy ścigania coraz skuteczniej radzą sobie z wykrywaniem sprawców tego typu wyłudzeń, a szybka reakcja ofiar i zgłaszanie podejrzanych telefonów pod numer 112 realnie pomaga w chwytaniu przestępców.

Warto rozmawiać ze swoimi rodzicami i dziadkami o tych metodach. Świadomość, że policja nigdy nie prosi o pieniądze, to najskuteczniejsza broń przeciwko młodym oszustom szukającym łatwego zysku.