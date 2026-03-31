Świętokrzyska droga jest najbardziej stroma w regionie. "Droga Królewska" to poważne wyzwanie

Gdzie leży najbardziej stroma droga na świecie? To pytanie, które szczególnie może interesować nie tylko kierowców, bowiem licznych wyzwań szukają także rowerzyści. Odpowiedzi musimy szukać daleko, bo aż w Nowej Zelandii. W Dunedin, mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców znajdziemy niewinnie brzmiącą nazwę ulicy – Baldwin Street. Właśnie ten krótki, liczący niespełna 350 metrów odcinek uznaje się za najbardziej stromą drogę świata (wpisana do Księgi Rekordów Guinessa). Jej nachylenie wynosi 35 proc. Warto jeszcze wspomnieć o Côte St-Ange w Saguenay (Kanada), gdzie nachylenie wynosi 33 proc.

Jeśli chodzi o Polskę to najbardziej stroma droga leży w Małopolsce. Gdzie dokładnie? Najbardziej stromą drogę w Polsce znajdziemy we wsi Laskowa, położonej w powiecie limanowskim. Mamy oczywiście na myśli najbardziej stromą asfaltową drogę w kraju.

Sprawdziliśmy też jaka jest najbardziej stroma droga w regionie świętokrzyskim. Odpowiedź brzmi: Droga Królewska.

Świętokrzyskie. Droga Królewska

Najbardziej stroma droga w Świętokrzyskiem znajduje się na Łysej Górze i jest to Droga Królewska. Droga ta ma średnie nachylenie 15%, a w niektórych miejscach dochodzi nawet do 20%. Droga Królewska jest popularnym szlakiem turystycznym, a także miejscem treningów dla kolarzy. Znajdziecie ją granicach ŚPN , to 1,9 km odcinek szlaku biegnący wschodnim stokiem Łysej Góry zwanym Drogą Królewską. Nazwa drogi powstała w okresie jej budowy podczas zaboru austriackiego na przełomie XVIII i XIX w. i nazywała się na cześć cesarza drogą cesarsko – królewską. Obecnie nazywana jest drogą królewską. Sugeruje się, że jej nazwa pochodzi od licznych pielgrzymek królów polskich, zmierzających tędy do relikwii Krzyża Świętego. Pokonując ten szlak warto pamiętać, że szli tędy przed nami m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt Stary wraz z królową Boną, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i inni. Niektórzy z królów odbywali pielgrzymkę wielokrotnie, np. król Władysław Jagiełło 11 razy.

7

Początek ma w Nowej Słupii, koniec na Łysej Górze. Droga Królewska jest trudna do pokonania, ale widoki z góry są warte wysiłku. Z Łysej Góry można podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich.

Jakie atrakcje po drodze?

Na drodze prowadzącej na szczyt Świętego Krzyża zobaczymy kilka interesujących miejsc.

Wchodząc na szczyt, miniemy fragmenty kopca kamiennego poświęconego A. Czartoryskiemu. Kopiec ten został usypany po śmierci księcia Adama Czartoryskiego w 1861 roku, upamiętniając jego wizytę na Świętym Krzyżu po upadku Powstania Listopadowego, kiedy to wygłosił patriotyczną mowę przed kościołem

Nieopodal, po lewej stronie, znajduje się Grota Matki Boskiej, a po prawej drewniana kapliczka „Dąbrówki”. Według niektórych podań kapliczka stoi na miejscu zniszczonej romańskiej rotundy z X wieku, która miała istnieć jeszcze przed przybyciem zakonników i stanowić pierwszy element chrześcijański na Łysej Górze

Dalej, około 200 metrów w prawą stronę od szlaku, znajduje się cmentarz jeńców radzieckich pomordowanych przez Niemców w obozie istniejącym na Świętym Krzyżu w latach 1941-42. Cmentarz ten jest częściowo zlokalizowany na miejscu dawnego cmentarza więziennego, gdzie grzebano skazańców i więźniów zmarłych w ciężkim więzieniu działającym na Świętym Krzyżu od 1884 do 1939 roku

Wracając na szlak, będziemy szli wzdłuż łąk klasztornych w kierunku bramy Klasztornej. Tuż przed bramą, po lewej stronie, znajduje się okazała wychodnia skalna piaskowca kwarcytowego, ilustrująca ułożenie warstw skalnych mających ponad 500 milionów lat

Sam szczyt Łysej Góry oferuje możliwość zwiedzenia Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz kompleksu pobenedyktyńskich zabudowań klasztornych. Możemy również zobaczyć gołoborze, na które prowadzą schody zakończone platformą widokową. Szczyt ten jest uważany za jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w województwie świętokrzyskim

5

Warto również pamiętać, że wstępując do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, będziemy podziwiać naturalne lasy, a jednym z okazalszych drzew jest buk „Jagiełły”. Wchodząc na wyższe partie szlaku, będziemy stąpać po skałach piaskowca kwarcytowego, należących do jednych z najstarszych w Polsce i mających ponad 500 milionów lat. Będziemy mieli także okazję obserwować pierwotną Puszczę Jodłową.

źródło. Świętokrzyski Park Narodowy