Postępy prac na budowie obwodnicy Wąchocka

Mroźna i śnieżna zima nie pozwoliła drogowcom na wykonanie najważniejszych prac. Wstępnie fragment od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi miał być gotowy w pierwszym kwartale roku. Przypomnijmy, że pierwszy, czterokilometrowy odcinek trasy został oddany do użytku w ubiegłym roku. Obecnie prace koncentrują się na siedmiokilometrowym odcinku od początku obwodnicy aż do Wielkiej Wsi.

Głównym zadaniem wykonawcy są teraz roboty wykończeniowe. Jednym z elementów będzie ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni na fragmencie, który wymagał wcześniejszego zabezpieczenia przed skutkami zjawisk krasowych. Rozpoczęcie prac bitumicznych zaplanowano na okres po zbliżających się świętach wielkanocnych, jednak ich termin jest ściśle uzależniony od stabilnych warunków pogodowych.

Wykonawca planuje ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni, ale do tych prac potrzebne są ustabilizowane warunki pogodowe. W zależności od tego, kiedy będzie można ułożyć nawierzchnię, wykonane zostanie również oznakowanie poziome, a także inne prace wykończeniowe. 1 kwietnia planowana jest zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w Parszowie. Będzie ona polegać na przełożeniu ruchu z tymczasowego przebiegu tej trasy na przebieg docelowy, dlatego będzie to ułatwienie dla kierowców - informuje Małgorzata Pawelec - Buras z GDDKiA.

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie obwodnicy Wąchocka i Parszowa

Od 1 kwietnia zmieni się organizacja ruchu w związku z budową obwodnicy Wąchocka. Chodzi o odcinek Skarżysko–Majków–Parszów. Zmiany w ruchu obejmą dojazd do ulicy Górnej w Parszowie. Wykonawca (firma STRABAG) prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie w tym rejonie.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zdjęcia

Obwodnica Wąchocka. Kiedy będzie gotowy fragment od Skarżyska do Wielkiej Wsi?

Najważniejszym celem drogowców jest oddanie do użytku drugiego odcinka o długości około 7 kilometrów. Prace na tym fragmencie były szczególnie wymagające ze względu na konieczność zabezpieczenia podłoża przed skutkami zjawisk krasowych. Obecnie do wykonania pozostały tam głównie prace wykończeniowe i instalacyjne, w tym:

ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni,

montaż oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

montaż barier energochłonnych oraz elementów brukarskich.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa w całości ma być oddana do użytku kierowców przed wakacjami.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zakres inwestycji

Obwodnica będzie miała 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to prawie 284 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim.