Young Igi na Dniach Starachowic 2026! Tłumy pod sceną i wielkie hity

Koniec sierpnia w Starachowicach zapowiada się wyjątkowo gorąco! Już dziś, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00, na zielonych terenach MOSiR przy ulicy Szkolnej ruszyły tegoroczne Dni Miasta. Obok Fukaja, absolutną gwiazdą sobotniego wieczoru jest Young Igi – jeden z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych twórców polskiej sceny trapowej.

Igor Ośmiałowski (bo tak naprawdę nazywa się artysta) to postać, której fanom polskiego rapu przedstawiać nie trzeba. Na swoim koncie ma świetnie przyjęte solowe albumy, takie jak pokryte złotem "Konfetti" oraz "Skan myśli"

To jednak nie wszystko. Igi to także jedna trzecia legendarnego hip-hopowego trio OIO, które współtworzy z Okim i Otsochodzi. Ich wspólny, kultowy album pokrył się w Polsce aż poczwórną platyną! Pod starachowicką sceną na pewno nie zabraknie osób czekających na na żywo wykonywane wersy z takich hitów jak "Moonwalk" czy "Worki w tłum".

Young Igi na Dniach Starachowic 2026! Tłumy pod sceną [GALERIA]

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Artysta o wielkim sercu

Warto pamiętać, że Young Igi to nie tylko charyzma na scenie, ale też ogromna wrażliwość poza nią. Kilka lat temu głośno było o jego spotkaniu z 16-letnim Piotrem, podopiecznym Fundacji „Mam Marzenie”. Piotr, który sam tworzył muzykę, marzył tylko o jednym – by poznać swojego idola. Young Igi bez wahania wsiadł wtedy w samochód i odbył wielogodzinną podróż, by osobiście odwiedzić chorego chłopca i porozmawiać z nim „jak raper z raperem”. Ta historia pokazuje, jak bliski kontakt artysta potrafi złapać ze swoimi słuchaczami.