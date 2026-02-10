Świętokrzyskie atrakcje. TOP 20 najpopularniejszych miejsc
Rok 2025 przyniósł znaczący wzrost liczby turystów odwiedzających województwo świętokrzyskie. Odwiedziło nas ponad 5,8 miliona turystów, o 300 tys. więcej niż w 2024 roku.
Dane za 2025 rok są jasnym sygnałem: województwo świętokrzyskie nie tylko utrzymuje swoją popularność, ale konsekwentnie rozwija swój potencjał. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego kontynuuje działania na rzecz promocji regionu oraz rozwoju infrastruktury turystycznej, aby w kolejnych latach utrzymać pozytywny trend wzrostu liczby odwiedzających – mówi Renata Janik Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
TOP 20 - lista najchętniej odwiedzanych atrakcji Świętokrzyskiego
- JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny – 450 000 (w roku 2024 – 412 000 – nr 1)
- Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu – 361 542 (w roku 2024 – 354 228 – nr 3)
- Rezerwat Przyrody Kadzielnia (Amfiteatr, Podziemna Trasa Turystyczna i Tyrolka) – 339 107 (w roku 2024 – 330 366 – nr 4)
- Szlaki Turystyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 296 323 (w roku 2024 – 252 972 – nr 7)
- Baseny Mineralne w Solcu - Zdroju – 251 926 (w roku 2024 – 254 279 – nr 6)
- Tężnia Solankowa w Busku – Zdroju – 238 982 (w roku 2024 – 360 111 – nr 2)
- Zamek Królewski w Chęcinach – 210 826 (w roku 2024 – 214 950)
- Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno – 206 000 (w roku 2024 – 270 000 – nr 5)
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – 203 387 (w roku 2024 – 203 682 – nr 9 )
- Muzeum Wsi Kieleckiej – 181 031 (dane zbiorcze ze wszystkich obiektów)
- Ostrowiecki Browar Kultury – 168 654 (w roku 2024 – 172 210 – nr 11)
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 161 736 (w roku 2024 – 180 439 – nr 10)
- Trasa Podziemna w Sandomierzu – 148 800 (w roku 2024 – 158 353 – nr 12)
- Zespół Pałacowy w Kurozwękach – 146 946 (dane zbiorcze ze wszystkich atrakcji)
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach – 127 344 (pierwszy raz w zestawieniu)
- Jaskinia Raj w Chęcinach – 103 193 (w roku 2024 – 106 824 – nr 15)
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie – 102 320 (w roku 2024 – 116 998 – nr 13)
- Strefa Uzdrowiskowa Busko - Zdrój (Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego) – 97 940 (w roku 2024 – 89 465 – nr 20 )
- Galeria widokowa na Gołoborzu – 97 343 (w roku 2024 – 103 073 – nr 17)
- Park Legend w Nowej Słupi – 93 760 (w roku 2024 – 74 000 – nr 21)
