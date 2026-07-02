Skutki burzy, która w środę 1 lipca przeszła nad regionem świętokrzyskim

To była wyjątkowo pracowita noc dla świętokrzyskich strażaków. Po nawałnicach, które 1 lipca przeszły nad regionem, służby ratunkowe odebrały setki zgłoszeń i wielokrotnie wyjeżdżały do usuwania skutków żywiołu. Łącznie strażacy interweniowali ponad 400 razy. Gdzie było najwięcej interwencji?

Liczba interwencji w poszczególnych powiatach przedstawia się następująco:

Powiat buski – 26 interwencji

Powiat jędrzejowski – 28 interwencji

Powiat kazimierski – 4 interwencje

Miasto Kielce – 88 interwencji

Powiat konecki – 32 interwencje

Powiat opatowski – 22 interwencje

Powiat ostrowiecki – 6 interwencji

Powiat pińczowski – 5 interwencji

Powiat sandomierski – 60 interwencji

Powiat skarżyski – 8 interwencji

Powiat starachowicki – 75 interwencji

Powiat staszowski – 20 interwencji

Powiat włoszczowski – 33 interwencje

Nawałnice w Świętokrzyskiem. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc są Starachowice

W związku z burzami świętokrzyscy strażacy interweniowali już ponad 400 razy, usuwając skutki nawałnic w regionie. Najwięcej pracy odnotowano w powiatach: kieleckim, starachowickim oraz sandomierskim, choć zgłoszenia napływały z każdego powiatu w regionie - relacjonuje Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

Główne działania strażaków obejmowały:

Wiatrołomy: odnotowano ich 230

Uszkodzone dachy: 52 przypadki na terenie województwa (zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych)

Podtopienia: 100 podtopionych budynków oraz 10 zalanych dróg

Najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych. W akcjach ratowniczych bierze udział ponad 2600 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), wykorzystując przy tym 530 pojazdów ratowniczych. Działania służb wciąż trwają, ponieważ do punktów ratunkowych napływają kolejne zgłoszenia.

Na zdjęciach zobaczycie zalane Starachowice

36

Straty w Starachowicach po przejściu ulewy

W powiecie starachowickim w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut spadło aż 54 mm deszczu, co doprowadziło do licznych podtopień i utrudnień. Radio ESKA Starachowice relacjonowało na żywo to co dzieje się w mieście. Zdjęcia i nagrania przedstawiające intensywne opady, grad oraz awarie w zobaczycie na fanpage ESKA Starachowice News. O działaniach prowadzonych przez służby, które usuwały skutki żywiołu, poinformował również prezydent Starachowic Marek Materek.