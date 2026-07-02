Skutki burzy, która w środę 1 lipca przeszła nad regionem świętokrzyskim
To była wyjątkowo pracowita noc dla świętokrzyskich strażaków. Po nawałnicach, które 1 lipca przeszły nad regionem, służby ratunkowe odebrały setki zgłoszeń i wielokrotnie wyjeżdżały do usuwania skutków żywiołu. Łącznie strażacy interweniowali ponad 400 razy. Gdzie było najwięcej interwencji?
Liczba interwencji w poszczególnych powiatach przedstawia się następująco:
- Powiat buski – 26 interwencji
- Powiat jędrzejowski – 28 interwencji
- Powiat kazimierski – 4 interwencje
- Miasto Kielce – 88 interwencji
- Powiat konecki – 32 interwencje
- Powiat opatowski – 22 interwencje
- Powiat ostrowiecki – 6 interwencji
- Powiat pińczowski – 5 interwencji
- Powiat sandomierski – 60 interwencji
- Powiat skarżyski – 8 interwencji
- Powiat starachowicki – 75 interwencji
- Powiat staszowski – 20 interwencji
- Powiat włoszczowski – 33 interwencje
Nawałnice w Świętokrzyskiem. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc są Starachowice
W związku z burzami świętokrzyscy strażacy interweniowali już ponad 400 razy, usuwając skutki nawałnic w regionie. Najwięcej pracy odnotowano w powiatach: kieleckim, starachowickim oraz sandomierskim, choć zgłoszenia napływały z każdego powiatu w regionie - relacjonuje Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.
Główne działania strażaków obejmowały:
- Wiatrołomy: odnotowano ich 230
- Uszkodzone dachy: 52 przypadki na terenie województwa (zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych)
- Podtopienia: 100 podtopionych budynków oraz 10 zalanych dróg
Najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych. W akcjach ratowniczych bierze udział ponad 2600 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), wykorzystując przy tym 530 pojazdów ratowniczych. Działania służb wciąż trwają, ponieważ do punktów ratunkowych napływają kolejne zgłoszenia.
Na zdjęciach zobaczycie zalane Starachowice
Straty w Starachowicach po przejściu ulewy
W powiecie starachowickim w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut spadło aż 54 mm deszczu, co doprowadziło do licznych podtopień i utrudnień. Radio ESKA Starachowice relacjonowało na żywo to co dzieje się w mieście. Zdjęcia i nagrania przedstawiające intensywne opady, grad oraz awarie w zobaczycie na fanpage ESKA Starachowice News. O działaniach prowadzonych przez służby, które usuwały skutki żywiołu, poinformował również prezydent Starachowic Marek Materek.
Przez nasze miasto przeszła nawałnica, której skutki będą usuwane w najbliższych godzinach i dniach. Straż Pożarna działa na pełnych obrotach, podobnie jak inne służby - napisał Marek Materek w mediach społecznościowych. Jeśli widzicie uszkodzoną infrastrukturę miejską - usterki, uszkodzenia możecie zgłaszać przez sms bądź mms w ramach Starachowickiego Alertu Miejskiego bądź przez aplikację Naprawmy Starachowice. Numer telefonu Starachowickiego Alertu Miejskiego: 792 082 222 (SMS bądź MMS). Przed nami dużo pracy, już teraz serdecznie dziękuję Wszystkim służbom i tym, którzy niosą pomoc potrzebującym.