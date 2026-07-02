Nazwa tej świętokrzyskiej wioski zmieniała się aż 7 razy. Dziś zabytki stoją tu jeden przy drugim

Sancygniów to miejscowość, gdzie na jednym hektarze znajdziecie więcej klasy zero niż w niejednym powiatowym mieście. Stojąc nad brzegiem tutejszego stawu, ma się wrażenie, że zabytki dosłownie „stoją tu jeden przy drugim” – od gotyckiej wieży kościoła, przez renesansowe bramy i tajemniczy lamus, aż po monumentalny pałac, który niegdyś zdobiły posągi polskich królów.

To tutaj krzyżowały się losy wielkich rodów, od Sancygniowskich po Deskurów, a echa powstańczych walk mieszają się z ciszą malowniczego parku. Jeśli szukacie miejsca, które wymyka się masowej turystyce, a jednocześnie oferuje potężną dawkę autentyczności, Sancygniów musi znaleźć się na Waszej liście. Jako reporter, który przeszedł tutejsze ścieżki, zapraszam Was na spacer po wsi, która jest żywym muzeum polskiej tradycji.

Gdzie leży Sancygniów?

Sancygniów to serce malowniczego Ponidzia, regionu słynącego z łagodnych wzgórz i unikalnego mikroklimatu. Miejscowość położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, na terenie gminy Działoszyce. Dojazd tutaj to czysta przyjemność dla oka – wieś leży przy drodze wojewódzkiej nr 768, łączącej Jędrzejów z Kazimierzą Wielką, zaledwie 6 km od Działoszyc i około 19-24 km od Pińczowa.

Geograficznie Sancygniów zajmuje dno doliny rzeczki Sancygniówki, otoczonej przez wyżynę pociętą głębokimi parowami porośniętymi sosnami i jałowcem. To właśnie to urozmaicone ukształtowanie terenu sprawiło, że tutejszy zespół pałacowy został wzniesiony na skraju skarpy, wykorzystując naturalne walory obronne dawnego wału. Odwiedzając to miejsce, warto zwrócić uwagę na unikalną glebę – lokalne lessy i iły marglowe sprzyjały drążeniu piwnic i chodników bez konieczności stosowania podpór, co dodaje okolicy aury tajemniczości.

Zobacz Sancygniów na zdjęciach

12

Dlaczego nazwa miejscowości zmieniała się aż siedem razy?

Ewolucja nazwy Sancygniowa to fascynująca lekcja lingwistyki i historii własności ziemskiej. Jak podają źródła archiwalne, w tym Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, nazewnictwo zmieniało się wraz z upływem wieków i kolejnymi właścicielami.

Oto jak zmieniał się Sancygniów:

Sanczygnyew – pod taką nazwą wieś widniała w dokumentach z XV wieku, m.in. u Jana Długosza Szączygnew – forma odnotowana w spisach poborowych z 1490 roku ASsczigniów – tak pisano o niej w XVI wieku Seczigniow – nazwa używana w spisach z 1581 roku jako „Fara Seczigniow” Sanczygniew – wariant zbliżony do dzisiejszego, pojawiający się w dokumentach nowożytnych Sącniów – skrócona forma, która funkcjonowała w posiadaniu rodziny Dębowskich w XVIII wieku Sancygniów – obecna nazwa została oficjalnie przyjęta dopiero w 1838 roku, krótko po przejęciu majątku przez rodzinę Deskurów.

Ta mnogość form wynika nie tylko z błędów kopistów, ale przede wszystkim z żywej tradycji języka polskiego, który przez wieki dopasowywał brzmienie nazwy do rodowego nazwiska jej założycieli – Sancygniowskich herbu Jelita.

Najcenniejsze zabytki Sancygniowa

To, co uderza każdego przyjezdnego, to nagromadzenie obiektów zabytkowych na niezwykle małej przestrzeni. Sancygniów to wręcz podręcznikowy przykład szlacheckiego zespołu rezydencjonalnego, gdzie sacrum sąsiaduje z profanum w niemal nierozerwalnym uścisku.

Pałac Deskurów

Największą i najbardziej rzucającą się w oczy budowlą jest neorenesansowy pałac, ukończony w 1882 roku według projektu warszawskiego architekta Adama Oczkowskiego. Został wzniesiony z tzw. „ciosu sancygniowskiego” – lokalnego wapienia, który słynął z doskonałej jakości, przewyższając nawet kamień z Szydłowca czy Pińczowa.

Fundator pałacu, Andrzej Deskur (zwany „Sybirakiem”), stworzył tu coś więcej niż dom – to był monumentalny manifest patriotyzmu. Elewacje pałacu zdobiło pierwotnie 24 posągi i popiersia wielkich Polaków, w tym królów: Kazimierza Wielkiego, Jadwigi, Jagiełły, a także postaci takich jak hetman Żółkiewski czy Adam Mickiewicz. Co ciekawe, na szczycie pałacu Andrzej Deskur umieścił figury narodowych bohaterów, co w czasach zaboru rosyjskiego wymagało niezwykłej odwagi.

Wewnątrz pałacu mieściła się słynna biblioteka licząca 6 tysięcy woluminów, w tym rzadkie starodruki, z której – co było ewenementem – mogli korzystać także okoliczni mieszkańcy. Dziś pałac znajduje się w rękach prywatnych, a jego wnętrza skrywają legendy o tajemnych przejściach łączących salon z piwnicami, zaprojektowanych tak, by w razie zagrożenia mogli się tam ukrywać powstańcy.

Autor: Agnieszka Jędrasik Neorenesansowa fasada pałacu Deskurów w Sancygniowie z widocznym portykiem kolumnowym i wapiennymi murami.

Kościół św. Piotra i Pawła

Zaledwie kilkaset metrów od pałacu wznosi się gotycki kościół, ufundowany w 1400 roku przez Piotra Sancygniowskiego. Choć budowla została później przebudowana w stylu barokowym, do dziś zachowały się gotyckie zręby prezbiterium i unikalne detale renesansowe.

Świątynia ta jest prawdziwym skarbcem sztuki. Możemy tu podziwiać:

Piętrowy nagrobek Jakuba i Anny Sancygniowskich z końca XVI wieku, będący arcydziełem z warsztatu słynnego rzeźbiarza królewskiego Santi Gucciego

z końca XVI wieku, będący arcydziełem z warsztatu słynnego rzeźbiarza królewskiego Santi Gucciego Manierystyczny portal prowadzący do zakrystii, również przypisywany kunsztowi Gucciego

również przypisywany kunsztowi Gucciego Rokokowy ołtarz główny z XVIII-wiecznym obrazem „Ukrzyżowanie” pędzla Łukasza Orłowskiego, wzorowanym na krucyfiksie Wita Stwosza z Krakowa.

Dla rodziny Deskurów kościół był miejscem szczególnym – do dziś w kruchcie można zobaczyć neogotyckie piętro z figurami, nadbudowane staraniem Andrzeja Deskura, oraz liczne tablice upamiętniające członków rodu, w tym kardynała Andrzeja Marię Deskura, bliskiego przyjaciela Jana Pawła II.

Autor: Agnieszka Jędrasik Gotycko-barokowy kościół pw. św. Piotra i Pawła w Sancygniowie na wzgórzu, otoczony murem

Historyczny układ wsi

Spacerując po Sancygniowie, nie sposób pominąć pozostałych elementów zespołu. W cieniu pałacu stoi Lamus z XVI wieku – budynek o potężnych murach, który pełnił funkcje zbrojowni, skarbca, a przez pewien czas nawet zboru ariańskiego. To tutaj w 1917 roku Zofia Deskur urządziła prywatne muzeum, gromadząc zabytkowe zbroje i stroje ludowe.

Wstępu na teren majątku strzegą dwie bramy: renesansowa z XVI wieku, z charakterystycznymi otworami strzelniczymi, oraz XIX-wieczna brama wjazdowa zdobiona herbem Deskurów – Górą Złotoskalistą. Całość otacza park z zachowanymi resztkami XVI-wiecznych obwarowań, bastionów i wałów, które przypominają o dawnej, obronnej przeszłości tego miejsca.

Autor: Agnieszka Jędrasik Zabytkowa, renesansowa brama wjazdowa do zespołu pałacowego w Sancygniowie z widocznymi otworami strzelniczymi

Co warto zobaczyć podczas spaceru?

Sancygniów to miejsce dla turysty uważnego. Podczas wizyty warto zwrócić uwagę na detale, które umykają w pośpiechu:

Wapienne detale: Przyjrzyjcie się fakturowi murów pałacu i kościoła. Kamień sancygniowski ma unikalną barwę, która zmienia się w zależności od oświetlenia

Przyjrzyjcie się fakturowi murów pałacu i kościoła. Kamień sancygniowski ma unikalną barwę, która zmienia się w zależności od oświetlenia Figura Polonii : W południowej części zespołu pałacowego, przy dawnej oranżerii, wciąż stoi posąg kobiety personifikującej Polonię – symbol niezłomności fundatora

: W południowej części zespołu pałacowego, przy dawnej oranżerii, wciąż stoi posąg kobiety personifikującej Polonię – symbol niezłomności fundatora Układ stawów : Całe założenie malowniczo odbija się w lustrze wody, co tworzy niepowtarzalny klimat, zwłaszcza o poranku, gdy mgły spowijają wieżę kościoła

: Całe założenie malowniczo odbija się w lustrze wody, co tworzy niepowtarzalny klimat, zwłaszcza o poranku, gdy mgły spowijają wieżę kościoła Czworaki z inicjałami : Przy drodze można odnaleźć pozostałości zabudowań dworskich (czworaków) z zachowanymi inicjałami Józefa Deskura, co świadczy o tym, jak ród dbał o spójność architektoniczną całej wsi

: Przy drodze można odnaleźć pozostałości zabudowań dworskich (czworaków) z zachowanymi inicjałami Józefa Deskura, co świadczy o tym, jak ród dbał o spójność architektoniczną całej wsi Ślady walk: Tablica na kościele upamiętnia Batalion Szturmowy „Suszarnia” i żołnierzy Armii Krajowej, przypominając, że Sancygniów był częścią legendarnej Republiki Pińczowskiej

Autor: Agnieszka Jędrasik Sancygniów. Przy drodze można odnaleźć pozostałości zabudowań dworskich (czworaków) z zachowanymi inicjałami Józefa Deskura

Czy warto odwiedzić Sancygniów?

Bez wątpienia. Sancygniów to atrakcja Świętokrzyskiego, która wciąż pozostaje poza radarem masowych wycieczek, co stanowi jej największy atut. To nieznane miejsce w Świętokrzyskiem, które oferuje ciszę, autentyzm i bezpośredni kontakt z wielką historią.

Choć pałac jest prywatny i można go podziwiać głównie zza ogrodzenia lub z parku, to sam widok monumentalnej bryły z posągami królów (choć dziś częściowo usuniętymi) robi ogromne wrażenie. Kościół św. Piotra i Pawła jest dostępny dla zwiedzających (najlepiej po uzgodnieniu z proboszczem), a tutejsze zabytki klasy zerowej, jak nagrobek Gucciego, są warte każdej nadłożonej drogi.

To jedna z tych ciekawych wsi w Polsce, gdzie czas płynie inaczej, a historia rodu Deskurów – od francuskich imigrantów, przez syberyjskich zesłańców, aż po watykańskich kardynałów – układa się w fascynującą sagę, którą czuć na każdym kroku. Sancygniów to prawdziwa perła Ponidzia, którą warto odkryć, zanim zrobią to wszyscy inni.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: IPN Kraków (Nagranie wideo), Artykuł naukowy Mikołaja Getki-Keniga: „Pałac Andrzeja Deskura w Sancygniowie a problem upamiętniania wielkich rodaków”; Blog podróżniczy „Podróże Andrzeja”, Monografia Edwarda Kuli „Wieś i parafia Sancygniów: zarys dziejów”, Portal Zabytek.pl .