Historia święta. Od Jerozolimy do polskich wsi

Niedziela Palmowa, znana również jako Niedziela Męki Pańskiej, Kwietna lub Wierzbna, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Według przekazów ewangelicznych, tłumy witały Chrystusa, ścieląc pod jego nogi płaszcze i gałązki. Pierwsze zapisy o obchodach tego święta pochodzą z IV wieku z dziennika pątniczki Egerii, a w Polsce tradycja ta jest żywa od czasów średniowiecza.

Od VII wieku, za sprawą Kościoła francuskiego, upowszechnił się zwyczaj święcenia palm, które symbolizują odradzające się życie. Z poświęconymi palemkami wiązały się dawniej liczne przesądy – wierzono m.in., że połknięcie bazi z palmy chroni przed bólem gardła, a wetknięcie gałązek w glebę zapewnia dobre zbiory.

Krynki – serce palmowej tradycji w gminie Brody

W gminie Brody centrum obchodów jest parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. To tutaj od ponad dwóch dekad pielęgnowana jest jedna z najdłuższych tradycji tworzenia gigantycznych palm. W przygotowania angażują się całe sołectwa oraz lokalne koła gospodyń wiejskich.

Podczas procesji można zobaczyć prawdziwe dzieła sztuki. Rekordowe palmy osiągają imponujące rozmiary – w poprzednich latach mieszkańcy Brodów nieśli konstrukcję o długości ponad 6 metrów. Niezwykłą innowacją, która zapisała się w historii lokalnych obchodów, była „żywa palma” przygotowana przez stowarzyszenie „Ale Babki” ze Stykowa. Grupa kobiet utworzyła wówczas barwny, żywy bukiet, otaczając się wieńcem z kwiatów.

Niedziela Palmowa w Krynkach [ZDJĘCIA z 2025 ROKU]

Młode pokolenia i lokalne rękodzieło

Tradycja nie ginie dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipiu co roku przygotowują dużą palmę, wykorzystując bazie, bukszpan, żarnowiec oraz własnoręcznie wykonane kwiaty z bibuły. Wiedza o tym, jak tworzyć te dekoracje, jest przekazywana m.in. podczas warsztatów organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.

Podczas takich zajęć członkinie Kół Gospodyń Wiejskich uczą technik bibułkarskich – wycinania, skręcania i zwijania, dzięki którym powstają misterne maki, stokrotki czy róże, ozdabiające później wielkanocne palmy. Działania te mają na celu nie tylko naukę rzemiosła, ale przede wszystkim budowanie poczucia przynależności do regionu i lokalnego patriotyzmu.

Zaproszenie na obchody. Niedziela Palmowa 2026 w Krynkach

Mieszkańcy i goście już teraz zapraszani są do udziału w tegorocznych uroczystościach. To wyjątkowy czas, by zobaczyć, jak współczesna społeczność gminy Brody pielęgnuje dziedzictwo swoich przodków, łącząc religijny wymiar święta z lokalnym folklorem.

Warto pamiętać, że w okresie Wielkiego Postu w kościele w Brodach odprawiane są Gorzkie Żale (w niedziele o godz. 14:00), które stanowią dopełnienie duchowego przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.