Radoszyce. Miasto w Świętokrzyskiem

Radoszyce to miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. Nazwa miejscowości jest patronimiczno-dzierżawczą i najprawdopodobniej wywodzi się od imienia Rados lub Radosz, do którego należały okoliczne ziemie.

Radoszyce silnie związane z historią Polski

W okresie poprzedzającym ukształtowanie się państwowości polskiej, osada leżała na pograniczu terytoriów plemiennych Polan i Wiślan tj. późniejszej Małopolski i Wielkopolski. Później były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. W okresie potopu szwedzkiego stanowiły teatr działań wojennych armii Rzeczypospolitej oraz sprzymierzonych armii najeźdźczych Szwecji i Siedmiogrodu.

Historia miasta Radoszyce

Dokładna data powstania Radoszyc nie jest znana, ale jak pisze S. Orgelbrand w Encyklopedii Powszechnej z 1884 r. "Radoszyce to osada bardzo starożytna". Jan Długosz przypisywał założenie miasta Kazimierzowi Wielkiemu, jednak najstarszy zapis poświadczający o długiej historii osady stanowi data opisowa fundacji kościoła, pierwotnie kaplicy myśliwskiej, „Ecclesia Haec Fundate Anno Domini Millesimo Quarto” (kościół ten ufundowany roku pańskiego 1004). Za czasów Długosza było tutaj 12 łanów miejskich oddających dziesięcinę prebendzie Jaszkowskiej, przy katedrze sandomierskiej. Łany wójtowskie oddawały dziesięcinę plebanowi w Opocznie.

Zdjęcia. Radoszyce

5

Radoszyce. W tym mieście bywali królowie Polski

W 1411 r. w Radoszycach zatrzymał się król Władysław Jagiełło , udający się na wyprawę do Prus, który obchodził tu święto Trzech Króli.

, udający się na wyprawę do Prus, który obchodził tu święto Trzech Króli. W 1450 r. w Radoszycach zatrzymał się król Kazimierz Jagiellończyk , a przez pewien czas w przebywały tam też królewskie córki, prawdopodobnie chroniąc się przed zarazą.

, a przez pewien czas w przebywały tam też królewskie córki, prawdopodobnie chroniąc się przed zarazą. W okresie potopu szwedzkiego miasto znajdowało się pod jurysdykcją władz okupacyjnych Szwecji. W czasie wojen wraz z oddziałami walczącymi z najeźdźcą przemaszerował przez Radoszyce król Jan Kazimierz.

W 1787 r. w Radoszycach przebywał król Stanisław August Poniatowski, który wracając z Krakowa zatrzymał się, by obejrzeć miejscowe fabryki żelazne piece i fryszerki.

Co warto zobaczyć w Radoszycach? Zabytki

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła z I połowy XVII w., rozbudowany w 1846 r.

kolumna przydrożna wykonana w 1610 r., przeniesiona obecnie na teren cmentarza parafialnego

ruiny zamku w Radoszycach

cmentarz parafialny

cmentarz żydowski

źródło: Wikipedia, Fotopolska.eu