Mowa o nowej instalacji, która ma szansę stać się hitem spacerowiczów. To wyjątkowa, drewniana ławka z wymownym napisem „Zabujaj się w Brodach”. Stanęła w malowniczym miejscu tuż nad samym brzegiem, skąd rozpościera się szeroki widok na taflę wody. Konstrukcja pozwala nie tylko na chwilę oddechu i spokojny relaks przy szumie fal, ale ma też być idealnym tłem do pamiątkowych fotografii. Charakterystyczny napis i otoczenie sprawiają, że to miejsce szybko zyska miano najbardziej fotogenicznego punktu w okolicy.

5

Ta nowa atrakcja to nie przypadek, ale przemyślana część większej układanki. Zalew w Brodach i otaczające go tereny przechodzą w ostatnich latach prawdziwą metamorfozę. Samorząd dba o to, by przestrzeń publiczna była przyjazna i urozmaicona, łącząc aktywny wypoczynek z drobnymi udogodnieniami dla każdego.

Spacerując wzdłuż brzegu, bardzo łatwo dostrzec, jak poszczególne elementy spójnie się ze sobą łączą. Kawałek dalej na odwiedzających czeka przecież charakterystyczna wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę całego akwenu i okolicznych lasów. Nad samą wodą wzrok przyciągają też nowoczesne pomosty, idealne na popołudniowy spacer czy obserwację tętniącej życiem przyrody.

5

Co ciekawe, pomyślano również o tych, którzy nad wodą szukają ciszy i dobrej lektury. W strategicznych punktach – na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie nad zalewem oraz przy tężni solankowej w sąsiednich Krynkach – pojawiły się estetyczne, drewniane domki pełniące funkcję plenerowych półek na książki. To bezpłatne wypożyczalnie działające na prostej zasadzie: każdy może przynieść książkę, przeczytać ją na miejscu, a następnie odłożyć na półkę lub wymienić na inną pozycję. Pomysł ten, zrealizowany przez lokalny Zakład Gospodarki Komunalnej z inicjatywy wójta Ernesta Kumka, doskonale uzupełnia rekreacyjną ofertę tego miejsca.

Dziś Brody udowadniają, że nowoczesna turystyka w województwie Świętokrzyskie nie potrzebuje wyłącznie wielkich hoteli. Czasem wystarczy pomost, ciekawa książka pod chmurką, wieża widokowa i ta jedna, wyjątkowa ławka, która zaprasza, by dosłownie „zabujać się” w tym urokliwym zakątku powiatu starachowickiego.

Zalew w Brodach

Zalew Brodzki (znany również jako Jezioro Brodzkie lub historycznie Brody Iłżeckie) to sztuczny zbiornik retencyjny o powierzchni 260 ha, długości 5,3 km i maksymalnej głębokości sięgającej 6 metrów. Akwen leży w województwie świętokrzyskim, na obszarze Przedgórza Iłżeckiego, w malowniczej dolinie otoczonej zalesionymi wzgórzami. Został utworzony za pomocą zapory ziemnej o wysokości 7,1 metra w miejscowości Brody. Zbiornik pełni kluczowe role przeciwpowodziowe i rekreacyjne, a także zaopatruje w wodę zakłady przemysłowe w Starachowicach.

Świadectwo historii i myśli inżynieryjnej

Historia tutejszego układu wodnego sięga pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszy zbiornik powstał tu w 1841 roku na potrzeby lokalnej pudlingarni. Była to część śmiałego staszicowskiego planu budowy „ciągłego zakładu fabryk żelaznych nad Kamienną”, która miała stać się osią Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Choć katastrofalna powódź w 1903 roku zniszczyła większość tutejszych urządzeń hydrotechnicznych, to fragmenty starego kamiennego jazu przetrwały. Podczas powojennej odbudowy zbiornika w 1964 roku dokonano udanej rekonstrukcji tego obiektu. Dziś ponad 180-letni klasycystyczny Jaz Staszicowski stanowi elegancką ozdobę wkomponowaną w skarpę nowej zapory, będąc jednocześnie symbolem gminy uwiecznionym w jej herbie. Na odpływie zalewu działa dodatkowo mała elektrownia wodna o mocy 110 kW

Szeroka oferta rekreacyjna i bogactwo przyrody Otoczenie zalewu to popularne miejsce weekendowego wypoczynku i aktywności na łonie natury:

Centrum Turystyczne nad Zalewem Brodzkim (w miejscowości Ruda) oferuje plażę, kemping, park linowy, street workout oraz ściankę wspinaczkową

(w miejscowości Ruda) oferuje plażę, kemping, park linowy, street workout oraz ściankę wspinaczkową Spacerowicze mogą skorzystać ze szlaku pieszo-rowerowego wokół zalewu, tras questingowych z zagadkami czy wejść na tutejszą wieżę widokową

mogą skorzystać ze szlaku pieszo-rowerowego wokół zalewu, tras questingowych z zagadkami czy wejść na tutejszą wieżę widokową Nad brzegami wznoszą się widowiskowe piaskowcowe skały : po południowej stronie chronione jako rezerwat przyrody Skały w Krynkach, a po północnej będące pomnikiem przyrody Skały w Rudzie

: po południowej stronie chronione jako rezerwat przyrody Skały w Krynkach, a po północnej będące pomnikiem przyrody Skały w Rudzie Wypoczynek nad wodą można połączyć z lekturą dzięki plenerowym domkom na książki (bezpłatnym wypożyczalniom książek pod chmurką), zlokalizowanym przy tężni w Krynkach oraz na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie

Zbiornik i jego okolice są domem dla licznych gatunków zwierząt – nad wodą można zaobserwować m.in. spektakularne megastado liczące około 300 kormoranów.

Od 2018 roku na zalewie prowadzone są wieloetapowe, warte blisko 26 milionów złotych prace renowacyjne tamy i obiektów hydrotechnicznych, mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom terenów położonych poniżej zapory. W sierpniu 2026 roku zakończył się drugi etap przebudowy i rozpoczęto ponowne napełnianie czaszy zbiornika – poziom wody przybiera w tempie około 2 cm na dobę. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na całym zbiorniku wprowadzono czasowy zakaz wędkowania ze środków pływających.

20