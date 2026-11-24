Prehistoryczne gady znowu w Stąporkowie. Nowa inwestycja w rezerwacie

Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie, położony w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim, od lat przyciąga naukowców oraz miłośników geologii z całego świata. Teraz to niezwykłe miejsce zyskało nową, wciągającą oprawę wizualną. W rezerwacie zamontowano figury przedstawiające prehistoryczne gady, które obrazują zwierzęta zamieszkujące ten teren na początku okresu jurajskiego.

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „U źródeł”. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 170 tysięcy złotych. Jak wskazują władze gminy Stąporków, nowa infrastruktura ma uatrakcyjnić leśną ścieżkę i przybliżyć turystom niezwykłe dzieje tego terenu.

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania "U źródeł", czyli kwocie ponad 170 tysięcy złotych, Gagaty Sołtykowskie zyskały figury dinozaurów w tym miejscu, gdzie mamy legendarne tropy. Teraz będzie namiastka tych dinozaurów, będzie można poczuć się jak miliony lat temu. Figury już zdobią nasz rezerwat. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa atrakcja turystyczna i wzbogaci gminę Stąporków, przyciągając jeszcze więcej turystów — powiedział burmistrz Stąporkowa, Jarosław Młodawski.

Władze samorządowe liczą na to, że realistyczne postacie gadów nie tylko zwiększą liczbę odwiedzających, ale także zachęcą rodziny z dziećmi do dłuższego pobytu w gminie Stąporków i poznawania atrakcji turystycznych powiatu koneckiego.

Zobaczcie nową atrakcję na zdjęciach

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Śladami jurajskich olbrzymów. Sensacja paleontologiczna na skalę światową

Nowo postawione figury nawiązują bezpośrednio do odkryć paleontologicznych, które uczyniły z Gagatów Sołtykowskich jedno z najważniejszych stanowisk paleontologicznych w Europie. Na odsłoniętych płytach piaskowca dolnojurajskiego zachowały się doskonale utrwalone tropy zwierząt żyjących tu około 200 milionów lat temu.

Do najważniejszych skarbów rezerwatu należą:

Ślad 6-metrowego drapieżnika : Z Sołtykowa pochodzi największy dotychczas odnaleziony w Polsce trop drapieżnego dinozaura z grupy allozauroidów (opisany pod ichnorodzajem Megalosauripus ). Mierzący ponad 60 centymetrów odcisk łapy pozostawił potężny drapieżnik, pokrewny późniejszemu allozaurowi. Odkryto tu także unikalne ślady teropodów ( Kayentapus , Anchisauripus , Grallator ) z zachowanym odciskiem śródstopia, co wskazuje, że zwierzęta te przybierały specyficzną postawę lub skradały się podczas polowania.

: Z Sołtykowa pochodzi największy dotychczas odnaleziony w Polsce trop drapieżnego dinozaura z grupy allozauroidów (opisany pod ichnorodzajem ). Mierzący ponad 60 centymetrów odcisk łapy pozostawił potężny drapieżnik, pokrewny późniejszemu allozaurowi. Odkryto tu także unikalne ślady teropodów ( , , ) z zachowanym odciskiem śródstopia, co wskazuje, że zwierzęta te przybierały specyficzną postawę lub skradały się podczas polowania. Dowód na stadny tryb życia zauropodów : W rezerwacie, pod specjalną drewnianą wiatą ochronną, zabezpieczono najstarszy znany na świecie zapis życia stadnego długoszyich roślinożerców — zauropodów ( Parabrontopodus ). Równoległe szlaki dwóch dorosłych osobników zmierzających z północy na południe oraz towarzyszące im ścieżki czterech młodych stanowią ewenement naukowy.

: W rezerwacie, pod specjalną drewnianą wiatą ochronną, zabezpieczono najstarszy znany na świecie zapis życia stadnego długoszyich roślinożerców — zauropodów ( ). Równoległe szlaki dwóch dorosłych osobników zmierzających z północy na południe oraz towarzyszące im ścieżki czterech młodych stanowią ewenement naukowy. Świadectwo opieki nad potomstwem: Tropy pokazujące młodego zauropoda idącego tuż obok 10-metrowego dorosłego osobnika uznawane są przez paleontologów za najstarszy na świecie dowód na rodzicielską opiekę u dinozaurów.

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Czarny bursztyn ze Świętokrzyskiego. Czym jest tajemniczy gagat?

Rezerwat zawdzięcza swoją nazwę innemu niezwykłemu skarbowi geologicznemu — gagatowi. Nazywany często „czarnym bursztynem” (z angielskiego jet), gagat jest rzadką, bitumiczną odmianą węgla brunatnego.

Ta wyjątkowa skała powstała około 180–200 milionów lat temu w środowisku wodnym bez dostępu tlenu. Odziomkowe, przesączone żywicą fragmenty pni drzew z rodziny araukarii (araukarytów) uległy głębokiemu uwęgleniu pod ogromnym ciśnieniem skał osadowych.

Gagat charakteryzuje się głęboką czernią, silnym smolistym połyskiem oraz właściwościami elektrostatycznymi — po potarciu przyciąga drobne elementy, tak jak bursztyn. Jest kamieniem lekkim, miękkim i poddającym się ręcznej obróbce oraz polerowaniu.

W Polsce gagat z Sołtykowa i okolic Odrowąża ma bogatą historię. W XIX wieku, zwłaszcza w okresie powstań narodowych, wyrabiano z niego polską biżuterię żałobną. Czarny gagat noszony przez Polki był wówczas patriotycznym symbolem buntu, pamięci i oporu przeciwko zaborcom.

Krajobraz jak z Księżyca i praktyczne informacje dla turystów

Wizytówką rezerwatu Gagaty Sołtykowskie (utworzonego w 1997 roku na powierzchni blisko 14 hektarów) jest również jego niezwykła sceneria. Teren rezerwatu obejmuje wyrobisko dawnej kopalni odkrywkowej, gdzie do 1977 roku wydobywano glinkę ceramiczną oraz rudę żelaza.

Obecność minerałów rud żelaza barwi podłoże na intensywnie czerwony kolor. W połączeniu z pofałdowanymi hałdami i urokliwymi jeziorkami, cały obszar sprawia wrażenie surowego, księżycowego krajobrazu.

Jak zaplanować wycieczkę?

Lokalizacja : Rezerwat znajduje się we wsi Sołtyków niedaleko Odrowąża, w gminie Stąporków (powiat konecki, woj. świętokrzyskie). Miejsce leży około 40 km od Kielc i 15 km od Skarżyska-Kamiennej.

: Rezerwat znajduje się we wsi Sołtyków niedaleko Odrowąża, w gminie Stąporków (powiat konecki, woj. świętokrzyskie). Miejsce leży około 40 km od Kielc i 15 km od Skarżyska-Kamiennej. Dojazd i parking : Jadąc drogą krajową nr 42 (trasa Końskie – Skarżysko-Kamienna), w Odrowążu skręca się w szutrową leśną drogę pożarową nr 6. Doprowadzi ona do leśnego parkingu.

: Jadąc drogą krajową nr 42 (trasa Końskie – Skarżysko-Kamienna), w Odrowążu skręca się w szutrową leśną drogę pożarową nr 6. Doprowadzi ona do leśnego parkingu. Spacer : Z parkingu do granicy rezerwatu i wiaty z tropami dinozaurów prowadzi oznaczona ścieżka spacerowa (około 15 minut marszu).

: Z parkingu do granicy rezerwatu i wiaty z tropami dinozaurów prowadzi oznaczona ścieżka spacerowa (około 15 minut marszu). Wstęp: Wstęp na teren rezerwatu jest całkowicie bezpłatny.

Nowe figury prehistorycznych gadów stanowią doskonały punkt docelowy na weekendowy wyjazd rodzinny, łącząc unikalną lekcję historii Ziemi z wypoczynkiem na świeżym powietrzu.