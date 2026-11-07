Nowe ustalenia policji. Sprawca ataku w Krakowie to 24-latek, obywatel RP ze świętokrzyskiego

Atak w Krakowie. 24-latek, obywatel RP w wojskowym mundurze

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem wydanym przez policję, jedyny znany sprawca sobotniego ataku w centrum Krakowa jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie zamachu mężczyzna był zamaskowany i miał na sobie strój przypominający mundur wojskowy.

Napastnik poruszał się samochodem osobowym, z którego otworzył ogień z broni długiej typu wojskowego do przypadkowych przechodniów w rejonie ulicy Sławkowskiej oraz płyty Rynku Głównego. Funkcjonariusze policji podjęli natychmiastową interwencję i użyli broni palnej. W wyniku wymiany ognia w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej sprawca został postrzelony, obezwładniony, a następnie przetransportowany pod strażą do jednego z krakowskich szpitali.

Policja stanowczo zdementowała pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o poszukiwaniu drugiego zamachowca – służby jednoznacznie potwierdzają, że jedyny sprawca znajduje się w rękach policji.

24-latek ze Świętokrzyskiego napastnikiem z Krakowa!

W śledztwie dotyczącym strzelaniny, do której doszło w Krakowie, pojawia się wątek regionalny. Jak ustalili śledczy, jednym z zatrzymanych w sprawie jest 24-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, a jak potwierdza Małopolska Policja Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został obezwładniony przez policję niedługo po zdarzeniu. Służby badają jego dokładną rolę w przebiegu incydentu, w tym ewentualne powiązania ze środowiskiem przestępczym oraz to, co było motywem ataku.

Cały arsenał w pojeździe i przebieg strzelaniny

Informacje przekazane przez rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektor Katarzynę Cisło, wskazują na skrupulatne przygotowanie zamachowca do ataku. Wewnątrz porzuconego samochodu policjanci zabezpieczyli dużą ilość broni palnej oraz amunicji.

Oficjalny bilans ofiar i dementi policji

W wyniku brutalnego ataku śmierć poniosło 5 osób, a kilkanaście innych odniosło obrażenia. Wśród rannych znajduje się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w akcji neutralizacji zamachowca.

W osobnym komunikacie policja zdementowała nieprawdziwe informacje krążące w mediach społecznościowych dotyczące rzekomej śmierci jednego z interweniujących policjantów. Służby apelują o opanowanie i czerpanie informacji wyłącznie z oficjalnych komunikatów MSWiA oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.