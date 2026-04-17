Rewitalizacja kamieniołomu Korzecko. Gdzie nauka spotyka naturę

Kamieniołom Korzecko pod Chęcinami to miejsce o niezwykłej historii, sięgającej XIV wieku, kiedy poszukiwano tu rud ołowiu i srebra. Z czasem wydobycie skupiło się na dolomitach i słynnych wapieniach, zwanych „marmurami chęcińskimi”, których ślady do dziś widać w murach krakowskiego Wawelu czy Zamku Królewskiego w Warszawie. Gdy w 1976 roku ustała eksploatacja, teren ten – zamiast zostać zapomniany – zyskał drugie życie dzięki odważnej wizji architektów i naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe? To nie tylko nowoczesna architektura w Polsce, ale przede wszystkim unikatowy na skalę europejską „poligon” badawczy. Ściana kamieniołomu odsłania przed nami 500 milionów lat historii Ziemi, pokazując procesy krasowe, uskoki tektoniczne i barwne żyły kalcytu, w tym słynną „różankę”. ECEG to przykład rewitalizacji, która nie maskuje blizn po działalności człowieka, lecz czyni z nich atut.

Nowoczesna architektura w Polsce nagrodzona „architektonicznym Oscarem”

Projekt centrum, stworzony przez renomowaną warszawską pracownię WXCA, to kwintesencja szacunku do krajobrazu. Kompleks składa się z pięciu dwukondygnacyjnych pawilonów, które swoim kształtem przypominają ciosane bloki skalne wyrastające bezpośrednio z wnętrza wyrobiska. Elewacje wyłożone miejscowym kamieniem oraz dachy pokryte roślinnością kserotermiczną sprawiają, że budynki niemal stapiają się z otoczeniem.

Wysoką jakość projektu potwierdzają liczne wyróżnienia, w tym prestiżowy tytuł „Best Public Service Architecture in Europe” oraz nominacja do nagrody im. Miesa van der Rohe. Co ważne, obiekt jest niemal samowystarczalny – aż w 90% zasilany jest z odnawialnych źródeł energii, wykorzystując m.in. pompy ciepła i panele słoneczne. To architektura, która nie tylko zachwyca, ale i dba o ekosystem Gór Świętokrzyskich.

Centrum badawcze w kamieniołomie. Serce europejskiej geologii

Funkcja tego miejsca wykracza daleko poza turystykę. To przede wszystkim nowoczesne centrum badawcze w kamieniołomie, dysponujące 6,5 tys. m² powierzchni klimatyzowanych laboratoriów i sal konferencyjnych. Naukowcy i studenci z całego świata korzystają tu z profesjonalnych pracowni: od geofizycznej, przez komputerową, aż po laboratoria mikroskopowe i chemiczne.

Wnętrze sali audytoryjnej osadzonej w blokach skalnych.

Obiekt tętni życiem przez cały rok. Odbywają się tu międzynarodowe konferencje, warsztaty z zakresu sedymentologii czy kartowania geologicznego. W budynku głównym znajduje się efektowna aula na 240 miejsc, a trzy budynki hotelowe oferują 170 miejsc pobytowych dla kadry i studentów. To kompletna infrastruktura, która sprawia, że Chęciny stały się naukową stolicą regionu.

Chęciny atrakcje. Edukacja dla każdego

Choć ECEG służy głównie nauce, jego potencjał edukacyjny jest ogromny również dla hobbystów i szkół. Organizowane są tu warsztaty geo-edukacyjne, podczas których można samodzielnie tworzyć „wybuchające wulkany” czy rozpoznawać minerały pod mikroskopem. To idealny przystanek podczas wędrówki Świętokrzyskim Szlakiem Archeo-Geologicznym, który łączy centrum z innymi perełkami regionu, jak Jaskinia Raj czy Zamek Królewski.

Wizyta w Korzecku to także uczta dla oka. Z półek skalnych otaczających centrum rozpościerają się przepiękne widoki na okolicę, a sama ścieżka dydaktyczna pozwala z bliska przyjrzeć się historycznym śladom górnictwa. Dla wielu turystów to właśnie połączenie surowości dawnego wyrobiska z luksusem nowoczesnej formy jest najbardziej pociągające.

Architektura jako most między epokami

Projekt w Korzecku uświadamia nam, że rewitalizacja kamieniołomu nie musi oznaczać jego zasypania i zalesienia. Zamiast tego, można stworzyć przestrzeń kreatywną, która eksponuje georóżnorodność i promuje tożsamość regionu. ECEG to więcej niż budynek – to manifest nowoczesnego podejścia do dziedzictwa, gdzie historia zapisana w skale staje się fundamentem dla technologii jutra.

źródła: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), swietokrzyskie.pro