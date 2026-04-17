Jakie grzyby pojawiają się jako pierwsze?

Zanim w lasach zagoszczą kurki i borowiki, prym wiodą gatunki, które wyglądem przypominają bardziej egzotyczne stwory niż tradycyjnego „grzyba z ogonkiem”.

Smardze – leśna arystokracja

To jedne z najbardziej pożądanych grzybów w Polsce. Charakteryzują się główką o strukturze plastra miodu, barwy od szarej po jasnobrązową. Ich kluczową cechą rozpoznawczą jest to, że zarówno kapelusz, jak i trzon są wewnątrz całkowicie puste.

Gdzie rosną? Preferują gleby bogate w wapń, lasy liściaste (pod jesionami, wiązami) oraz miejsca „zranione” przez człowieka – stare sady, ogrody, a nawet ubiegłoroczne zręby.

Czarki – rubiny w mchu

Często nazywane „płonącymi czarkami”, te intensywnie czerwone miseczki są widoczne z daleka na tle szarej, pozimowej ściółki. W Polsce spotkamy trzy gatunki: austriacką (najczęstsza), szkarłatną i jurajską (najrzadsza i pod ochroną).

Gdzie rosną? Na kawałkach drewna liściastego zagrzebanego w ziemi, najczęściej w wilgotnych dolinach strumieni i rzek, wśród olch i wierzb.

Piestrzenica kasztanowata – groźny sobowtór

To grzyb, którego musisz się nauczyć unikać. Ma główkę mocno pofałdowaną, przypominającą mózg. W przeciwieństwie do smardza, jej wnętrze nie jest puste, lecz komorowate i poprzerastane

Gdzie rośnie? Najczęściej na piaszczystym podłożu w lasach sosnowych, często pojawia się masowo w kwietniu.

Gdzie szukać skarbów w województwie świętokrzyskim?

Region świętokrzyski, dzięki swojemu zróżnicowanemu podłożu, jest idealnym poligonem dla wiosennych poszukiwaczy. Smardze gdzie rosną najchętniej? Szukaj ich tam, gdzie gleba ma odczyn zasadowy i zawiera wapń – a tego w naszych stronach nie brakuje. Leśnik Paweł Kosin zwraca uwagę na specyficzne miejsca

Bardzo często smardze pojawiają się w ogrodach, na rabatach wysypanych mieloną korą w poprzednim sezonie. To miejsca, gdzie możemy je legalnie zbierać i cieszyć się ich smakiem.

Jeśli szukasz w terenie, zwracaj uwagę na:

Doliny rzek i strumieni. Wilgoć sprzyja czarkom.

Wilgoć sprzyja czarkom. Stare sady i zdziczałe jabłonie. To klasyczne stanowiska smardzów.

To klasyczne stanowiska smardzów. Roślinne wskaźniki. Jeśli widzisz białe dywany zawilców gajowych lub żółte kwiaty ziarnopłonu wiosennego, to znak, że temperatura gleby jest już odpowiednia na start grzybni.

Ekspert radzi - Na co uważać podczas wiosennego grzybobrania?

Wiosenne grzybobranie wymaga większej wiedzy niż jesienne zbieranie podgrzybków. Kluczowe jest bezpieczeństwo i znajomość prawa. Leśnik Paweł Kosin ostrzega przed najczęstszą pomyłką

W przestrzeni publicznej wciąż krąży mit o jadalności piestrzenicy kasztanowatej po wygotowaniu. To niebezpieczna nieprawda. Ten grzyb zawiera rakotwórczą gyromitrynę, która uszkadza narządy wewnętrzne. Apelujemy nie zbierajcie go!

Kolejną ważną kwestią jest aspekt prawny. Warto wiedzieć, że

Smardze w lasach są pod ochroną. Na stanowiskach naturalnych w puszczy możemy je tylko fotografować. Legalnie można je zbierać wyłącznie w ogrodach, szkółkach leśnych czy na terenach zieleni miejskiej. Zawsze poddawaj grzyby obróbce termicznej – surowe smardze mogą być toksyczne

Dlaczego warto wybrać się do lasu już w kwietniu?

Wyprawa po pierwsze grzyby wiosenne to coś więcej niż tylko chęć zapełnienia (wirtualnego lub ogrodowego) koszyka. To czas niesamowitej ciszy – w lasach nie ma jeszcze tłumów, które znamy z jesiennego sezonu na borowiki. Kontakt z naturą w fazie jej przebudzenia ma ogromny walor regeneracyjny. Obserwowanie, jak z szarości wyłaniają się soczyście czerwone czarki czy misterne formy smardzów, uczy uważności. Jak zauważa ekspert

"Wiosenne wyprawy uczą nas czytać las. Kto nauczy się rozpoznawać siedliska teraz, ten będzie miał ogromną przewagę jesienią"

Wiosenne grzybobranie w Świętokrzyskiem to przygoda dla świadomych pasjonatów. Pamiętaj o odpowiedzialności – szanuj grzybnię, ścinaj owocniki nożykiem i zawsze miej pewność, co trafia do Twojej kuchni. Las właśnie się budzi – bądź jego gościem, a nie intruzem.