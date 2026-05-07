Obwodnica Wąchocka gotowa. Dziś przejedziemy całą trasą 12-kilometrową trasą

Drogowcy otwierają drugi fragment obwodnicy Wąchocka

Wykonawca inwestycji, po uporaniu się z opóźnieniami spowodowanymi mroźną i śnieżną zimą, złożył już w połowie kwietnia wniosek o pozwolenie na użytkowanie trasy. Choć pierwotnie fragment od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi miał być gotowy w pierwszym kwartale roku, trudne warunki atmosferyczne wymusiły przesunięcie terminu. Obecnie na placu budowy trwają prace porządkowe.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa gotowa

Już od dzisiejszego popołudnia kierowcy będą mogli przejechać całą, prawie 12-kilometrową obwodnicą Wąchocka. Oddany będzie do użytkowania drugi, ponad 7-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 42. Przypomnijmy, że pierwszym odcinkiem o długości około 4 kilometrów od Wielkiej Wsi do granicy ze Starachowicami jeździmy już od grudnia 2025 roku. Po udostępnieniu trasy głównej na drugim fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie prawie 12 kilometrów nowej, dwujezdniowej drogi krajowej numer 42. Prace były w tym rejonie szczególnie wymagające ze względu na konieczność zabezpieczenia podłoża przed skutkami zjawisk krasowych.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zdjęcia

Mamy już pozwolenie na użytkowanie drugiego odcinka obwodnicy Wąchocka. Oznacza to, że dzisiaj (07.05) w godzinach popołudniowych wprowadzimy stałą organizację ruchu na dwujezdniowej trasie głównej w ciągu DK42 od Skarżyska Kamiennej do Wielkiej Wsi. Włączymy też kolejne sygnalizacje świetlne - na skrzyżowaniach obwodnicy z drogą powiatową w Parszowie i ze starodrożem DK42 w Wielkiej Wsi. Obowiązującą do tej pory czasową organizację ruchu na skrzyżowaniu w Wielkiej Wsi zastąpimy tą docelową, dlatego apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Wykonawca będzie kontynuował prace poza trasą główną, czyli na drogach dojazdowych i w obrębie skarp i rowów - informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA.

Obwodnica Wąchocka. Zakres inwestycji

Obwodnica będzie miała 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to prawie 284 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim