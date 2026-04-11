Co zobaczyć w Świętokrzyskiem? Odkryj dawną kopalnię Gębury

To niezwykłe miejsce powstało w nieczynnym już kamieniołomie Gębury, położonym na terenie Leśnictwa Stokowiec, w sercu świętokrzyskich lasów. Jeszcze dekady temu intensywnie wydobywano tu piaskowiec, który służył między innymi do budowy dróg oraz nasypów kolejowych w czasie II wojny światowej. Dziś natura powoli odzyskuje ten teren, tworząc surowy, a zarazem magiczny krajobraz, który działa na wyobraźnię każdego wędrowca.

Swoją intrygującą nazwę atrakcja zawdzięcza dwóm charakterystycznym otworom w skalnej ścianie, które do złudzenia przypominają ludzkie źrenice osadzone w kamiennej twarzy. Wokół nich widoczne są liczne bruzdy i spękania, które tylko potęgują wrażenie, jakby sama ziemia obserwowała przybyłych gości. Niektórzy turyści twierdzą, że w spękanych skałach można przy odrobinie fantazji dostrzec znacznie więcej tajemniczych stworów.

Oczy Ziemi Świętokrzyskie. Jak dojechać do tego magicznego zakątka?

Jeśli planujesz odwiedzić te nieznane miejsca w Polsce, musisz nastawić się na krótki, ale wyjątkowo przyjemny spacer leśnymi duktami. Najwygodniej dotrzeć tu od strony Suchedniowa, kierując się w stronę ulicy Szerokiej, gdzie zmotoryzowani podróżni powinni zostawić samochód przed samym wejściem do lasu. Czeka Cię około trzykilometrowa wędrówka malowniczą drogą, która ze względu na swój łagodny przebieg jest dostępna dla turystów w każdym wieku.

Alternatywną opcją jest ekologiczna podróż pociągiem do stacji Suchedniów Północny. Stamtąd prowadzi zielony szlak pieszy biegnący ze Skarżyska na Wykus, którym po około 2,5 kilometra dotrzesz do skrzyżowania z wyraźnym drogowskazem. Trasa jest dobrze oznakowana, choć warto pamiętać, by zabrać ze sobą odpowiednie obuwie, ponieważ po opadach deszczu teren bywa miejscami bagienny i błotnisty.

Atrakcje Świętokrzyskie w sercu lasu. Dlaczego warto tam pojechać?

Oczy Ziemi to nie tylko monumentalna skalna ściana, ale cała starannie zaprojektowana przestrzeń, idealna do odpoczynku w pełnym kontakcie z przyrodą. Pod koniec 2019 roku Nadleśnictwo Suchedniów uporządkowało ten teren, budując tam dużą drewnianą wiatę, wygodne ławy oraz wyznaczając bezpieczne miejsce na ognisko i grilla. Jest to doskonała lokalizacja na weekendowy wypad z rodziną, gdzie można poczuć prawdziwy spokój z dala od miejskiego zgiełku.

W centralnej części dawnego wyrobiska znajduje się malowniczy zbiornik wodny, nad którym dumnie pręży się drewniany pomost. Pozwala on z bliska podziwiać spokojną taflę wody i odbijające się w niej surowe ściany kamieniołomu. Nic dziwnego, że miejsce podbija Instagram – wyjątkowe kadry z „oczami” w tle stają się coraz częstszym widokiem w mediach społecznościowych, przyciągając poszukiwaczy estetycznych i nieopatrzonych jeszcze kadrów.

Ciekawostki o kamiennej twarzy regionu

Mało kto wie, że całości kompozycji w tym miejscu dopełniają bloki skalne zwożone z różnych zakątków Suchedniowa, co czyni to miejsce swego rodzaju geologicznym muzeum pod gołym niebem. Najbardziej charakterystyczny jest czerwony piaskowiec, wydobyty w położonym niedaleko kamieniołomie Kopulak, który pięknie kontrastuje z zielenią otaczającego lasu. Ta różnorodność sprawia, że spacer po dnie wyrobiska jest fascynującą lekcją historii ziemi zapisaną w kamieniu.

Warto zachować tu ciszę, nie tylko po to, by usłyszeć własne myśli, ale by podpatrzeć mieszkańców tego dzikiego zakątka. Teren graniczy z Sieradowickim Parkiem Krajobrazowym, co oznacza, że przy odrobinie szczęścia można tu spotkać sarny, a nawet usłyszeć żerujące w gęstwinie dziki. Wiosną natomiast podmokłe obrzeża wypełnia rechot płazów, które znalazły tu swój bezpieczny azyl.

Oczy Ziemi to idealny dowód na to, że najbardziej fascynujące atrakcje Świętokrzyskie to często te, o których nie przeczytamy na pierwszych stronach popularnych przewodników. To miejsce przypomina nam, jak naturalnie piękna i tajemnicza potrafi być polska przyroda, jeśli tylko damy jej szansę nas oczarować. Spakuj prowiant, załóż wygodne buty i wyrusz na spotkanie z naturą, która patrzy prosto w serce – to idealny moment na odkrycie tej magicznej enklawy!

źródła: Gmina Masłów, (LOT) Góry Świętokrzyskie, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, Blog Danuty Ramiączek (przewodniczki świętokrzyskiej): artykuł pt. „Oczy Ziemi – niezwykłe miejsce w Świętokrzyskim, „ToTuToTam TV”.