Kolarskie święto w woj. świętokrzyskim. W niedzielę 10. Starachowicka Strzała

„Belgijski klasyk” w sercu Świętokrzyskiego

Trasa w powiecie starachowickim słynie ze swojej widowiskowości i wymagającego, interwałowego charakteru. Tereny leżące na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego to prawdziwy raj dla fanów dynamicznej jazdy.

To taki „belgijski klasyk” na bardzo atrakcyjnej trasie z premiami górskimi i lotnymi. Na czołówkę mężczyzn i kobiet czekają atrakcyjne nagrody finansowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki Starachowickiej Strzały 2026 – informuje organizator Starachowickiej Strzały Grzegorz Wajs.

Starachowicka Strzała 2026. Dwa dystanse – podwójne emocje

Uczestnicy tegorocznej Starachowickiej Strzały będą mieli do wyboru dwa wymagające dystanse, dostosowane do stopnia swojego zaawansowania:

Dystans MINI: 61 km

Dystans MAX: 83 km

Oba wyścigi rozpocznie widowiskowy przejazd honorowy ze Starachowic. Rywalizacja i start ostry tradycyjnie już wystartują w miejscowości Styków (Gmina Brody).

Trasa wytyczona w powiecie starachowickim jest przepiękna i mocno interwałowa, wielokrotnie doceniona przez kolarzy z całej Polski. Tereny wokół Starachowic leżące na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego są pofałdowane oraz naszpikowane zjazdami i podjazdami. Znów będzie Ściana Świślina do zdobycia – dodaje Grzegorz Wajs.

Starachowicka Strzała 2026

BIURO ZAWODÓW

MOSiR w Starachowicach (ul. Szkolna 14) – 30 maja (sobota) w godz. 14.00-18.00 oraz 31 maja (niedziela) od godz. 8.00

PROGRAM ZAWODÓW – 31 maja

9:30 – odprawa techniczna, MOSiR w Starachowicach

10:15 – ustawianie na starcie: I sektor (MAX-83 km), II sektor (MINI-61 km)

10:20 – otwarcie Starachowickiej Strzały

10:40 – start honorowy – przejazd kolumny przez ok. 30 min. na start ostry (10 km)

11:10 – start ostry – dystans MAX-83 km

11:20 – start ostry – dystans MINI-61 km

14:30 – dekoracja Starachowickiej Strzały

Wydarzenie organizowane przez Poland Bike stanowi drugi etap prestiżowego cyklu Poland Bike Road 2026. Starachowicka Strzała to impreza dedykowana przede wszystkim amatorom na rowerach szosowych. Przepisy dopuszczają jednak szerokie spektrum uczestników. Na starcie mogą stanąć również zawodnicy z licencjami. Klasyfikacja Generalna Poland Bike Road 2026 obejmuje dwa najlepsze wyniki z trzech wyścigów (I etap – Memoriał Stanisława Królaka w Warszawie, II etap – Starachowicka Strzała w Starachowicach i III etap – Wyścig z Naturą w Gminie Żabia Wola).